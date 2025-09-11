El sabor que conquista Tucumán: ¿cuándo y dónde se disputará el mejor sándwich de milanesa?

El 4º Concurso Provincial del Sánguche de Milanesa ya está en marcha y promete ser una verdadera fiesta para los amantes de la gastronomía tucumana. Así lo contó a LA GACETA Diego “Mocho” Viruel, productor del evento, quien destacó la participación creciente de emprendedores del interior y la calidad de los sándwiches que se presentan en esta edición.
“Estamos recorriendo toda la provincia. Cada localidad elige su mejor sándwich a través de un jurado que funciona como un consejo deliberante. Ya hemos pasado por Graneros, Concepción, Aguilares y muchas más, y la verdad que se nota un crecimiento enorme en el sabor y la presentación de los sándwiches”, explicó.
El concurso no solo premia al mejor sándwich de cada localidad, sino que este año incorpora una vertiente artística: el Canta Tucumán, dirigido a jóvenes de 16 a 25 años, donde un jurado de músicos destacados evalúa el talento folklórico de cada participante.
“El 26 de septiembre, en la plaza Independencia, se realizará la gran final de Canta Tucumán a partir de las 19, y también se exhibirán los ganadores del concurso del sándwich. Será un evento que combina gastronomía, música y cultura”, anticipó.
El productor destacó la profesionalización del certamen a lo largo de sus ediciones. “La calidad de los sándwiches ha subido mucho. Hoy los locales prestan atención al detalle, la presentación, los ingredientes; algunos incluso innovan con sabores como limón o distintas combinaciones de verduras. Se nota que el concurso impulsa a las sanducherías a mejorar y crecer”.
Con más de 450 sanducherías participantes, el concurso recorre toda la provincia y permite a los locales dar visibilidad a sus emprendimientos. Viruel aseguró que, pese al intenso recorrido y las degustaciones, su pasión por el sándwich de milanesa sigue intacta. “Me como un sándwich más o menos por evento. Es rico, no está confirmado, pero hace bien a la salud”, bromeó.
El evento cuenta con el apoyo del gobierno provincial y el Ministerio del Interior, y promete convertirse en una fiesta que une a Tucumán a través de la gastronomía, la música y la cultura local.