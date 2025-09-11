El sabor que conquista Tucumán: ¿cuándo y dónde se disputará el mejor sándwich de milanesa?

El 4º Concurso Provincial del Sánguche de Milanesa ya está en marcha y promete ser una verdadera fiesta para los amantes de la gastronomía tucumana. Así lo contó a LA GACETA Diego “Mocho” Viruel, productor del evento, quien destacó la participación creciente de emprendedores del interior y la calidad de los sándwiches que se presentan en esta edición.