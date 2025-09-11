El concurso de sándwiches de milanesa, un ícono gastronómico que crece año a año

El sándwich de milanesa se ha convertido en un verdadero ícono de la gastronomía tucumana, y el Concurso Provincial de Sándwiches de Milanesa lo ha elevado a un fenómeno cultural. Desde su inicio, miles de tucumanos han participado de esta fiesta culinaria que recorre la provincia, mostrando no solo el talento de los emprendedores locales, sino también la fuerza de la identidad gastronómica de Tucumán.
Y el certamen, que ya está en su cuarta edición, toma cada vez más fuerza. "Es un evento que une a la familia, a los vecinos y a los turistas, con un sabor único que identifica a nuestra provincia", comentó Diego “El Mocho” Viruel, organizador y conductor del evento.
Este año, el certamen lleva el nombre de una verdadera fiesta del sabor, con 18 fechas programadas por toda la provincia, donde se elige el mejor sándwich de cada localidad. El evento no solo pone en valor a los mejores sánguches, sino que también promueve el trabajo de los emprendedores gastronómicos locales, generando un impacto económico y cultural significativo.
“Es impresionante ver cómo ha crecido la calidad de los sándwiches y cómo, año tras año, los participantes mejoran tanto en sabor como en presentación. Lo que está pasando es que los emprendedores están tomando más profesionalismo en su oficio, y eso se nota", agregó Viruel.
Un toque de música que acompaña la fiesta
Este año, el certamen trae una novedad: el "Canta Tucumán", un concurso de canto folclórico que se realiza en paralelo, con el apoyo del Ministerio del Interior y el Ente Cultural de Tucumán. "Es una propuesta que también impulsa el talento tucumano, con chicos de 16 a 25 años que nos emocionan con su música, y lo que buscamos es integrar la música con la gastronomía", señaló Viruel.
A cada fecha, los ganadores del concurso de canto se suman a los mejores sándwiches, creando un ambiente único en cada localidad. Los ganadores de ambas categorías, tanto los de canto como los de sándwiches, participarán en la gran final en la Plaza Independencia el 26 de septiembre, a partir de las 19 horas. Allí, se coronarán a los mejores de cada rubro con espectáculos en vivo y la exhibición de los productos más destacados.
Una fiesta de sabores que no deja de sorprender
Hasta ahora, ya se han recorrido varias localidades, y la sorpresa no deja de llegar. Viruel se mostró impresionado por la mejora en la calidad de los productos, resaltando que "este año he visto una mejora increíble en los sabores y la presentación. En lugares donde hace años el nivel no era tan alto, hoy los sándwiches de milanesa están a la altura de los mejores".
El concurso ha demostrado que el sándwich de milanesa no es solo un plato común, sino una verdadera expresión de identidad. "Cada localidad tiene su propio toque. En algunos lugares usan cebolla, en otros no. En algunos la milanesa va arriba y la verdura abajo. Son pequeñas diferencias que hacen que cada sándwich sea único", comentó Viruel.
Ganadores destacados hasta el momento
Hasta el momento, ya han sido premiados los mejores sándwiches de localidades como Aguilares, Famaillá, Trancas, Las Talitas, Burruyacú, Simoca, Leales y Alderetes. Entre los ganadores destacan: en Aguilares, Gaucho (1°), Mini Monti (2°) y Miguelito (3°); en Famaillá, Baruch (1°), Gemar (2°) y Salores (3°); en Trancas, J.F (1°), Patula’s (2°) y La 10 (3°); en Las Talitas, Chef Guido (1°), Pachas (2°) y Gualuc (3°); en Burruyacú, Delivery Nacho (1°), Drinks (2°) y Food Truck Matías y Luz (3°); en Simoca, El Negro Fede (1°), Sanguchería La Luchi (2°) y Mi Pueblo (3°); en Leales, Alta Mila (1°), Machilo Bar (2°) y Lo de Marce (3°); y en Alderetes, El Artesano (1°), Mr. Sabores (2°) y El Club de la Milanga (3°). Además, se han reconocido a los sangucheros más rápidos de cada localidad, como Sergio Pérez de El Perro Sanguchería en Aguilares y Melina Medina de Los Tremendos en la Banda del Río Salí.
El impacto cultural y económico de este certamen
El Concurso Provincial de Sándwiches de Milanesa no solo es una competencia gastronómica, sino que también ha impactado positivamente en el panorama cultural y económico de Tucumán. “Es un evento que genera trabajo para los emprendedores locales y, además, da visibilidad a una de las tradiciones más queridas de la provincia”, aseguró Viruel.
El certamen continúa su recorrido por la provincia, con fechas confirmadas para esta noche en Graneros, mañana en La Cocha, el 13 de septiembre en Alberdi, 18 de septiembre en Monteros y 19 de septiembre en Tafí Viejo. Cada una de estas localidades será testigo de la celebración de un producto que forma parte del ADN tucumano.
El evento culminará en la gran final del 26 de septiembre, donde se elegirá al mejor sándwich de Tucumán en un ambiente festivo y con la participación de toda la comunidad.
“Es mucho más que un concurso. Es una celebración de nuestra identidad, de nuestra gastronomía y de los emprendedores tucumanos”, concluyó Viruel, invitando a todos los tucumanos a seguir participando y disfrutando de esta verdadera fiesta del sabor.