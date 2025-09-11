El concurso de sándwiches de milanesa, un ícono gastronómico que crece año a año

Hasta el momento, ya han sido premiados los mejores sándwiches de localidades como Aguilares, Famaillá, Trancas, Las Talitas, Burruyacú, Simoca, Leales y Alderetes. Entre los ganadores destacan: en Aguilares, Gaucho (1°), Mini Monti (2°) y Miguelito (3°); en Famaillá, Baruch (1°), Gemar (2°) y Salores (3°); en Trancas, J.F (1°), Patula’s (2°) y La 10 (3°); en Las Talitas, Chef Guido (1°), Pachas (2°) y Gualuc (3°); en Burruyacú, Delivery Nacho (1°), Drinks (2°) y Food Truck Matías y Luz (3°); en Simoca, El Negro Fede (1°), Sanguchería La Luchi (2°) y Mi Pueblo (3°); en Leales, Alta Mila (1°), Machilo Bar (2°) y Lo de Marce (3°); y en Alderetes, El Artesano (1°), Mr. Sabores (2°) y El Club de la Milanga (3°). Además, se han reconocido a los sangucheros más rápidos de cada localidad, como Sergio Pérez de El Perro Sanguchería en Aguilares y Melina Medina de Los Tremendos en la Banda del Río Salí.