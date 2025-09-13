La Unsta ofrece inscripciones inmediatas para Marketing e Ingeniería en IA

Septiembre llegó con oportunidades académicas para quienes buscan comenzar su camino profesional. La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) abrió la inscripción para dos carreras presenciales de alta demanda: la Licenciatura en Marketing e Ingeniería en Inteligencia Artificial (IA).
La Licenciatura en Marketing, de 4 años de duración, prepara a los estudiantes para diseñar estrategias comerciales efectivas; gestionar redes sociales; analizar datos y combinar herramientas digitales con habilidades blandas como comunicación, trabajo en equipo y pensamiento crítico. Su enfoque integral también incorpora ética, sostenibilidad y responsabilidad social para la formación de profesionales capaces de destacarse en entornos competitivos.
Por su parte, la Ingeniería en Inteligencia Artificial, de 5 años de extensión, forma especialistas en sistemas inteligentes con aplicaciones en industria, logística, transporte, agroindustria, medioambiente y medicina. La carrera combina conocimientos técnicos con una reflexión profunda sobre los aspectos éticos, sociales y culturales de la IA con el fin de preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más digital.
Costos, inscripción y modalidades
Ambas carreras ofrecen opciones de pago flexibles para la inscripción. Se puede abonar una cuota única de $ 197.000 o tres cuotas de $ 65.666 cada una. La Licenciatura en Marketing se dicta en la Sede Central y en Concepción, mientras que la Ingeniería en Inteligencia Artificial se ofrece en modalidad presencial en la Sede Central.
Los interesados pueden preinscribirse y solicitar más información en preinscripcion.unsta.edu.ar/#start Esto podría asegurar su ingreso 2025 y comenzar un recorrido académico en áreas que marcan la diferencia en el presente y en el futuro.