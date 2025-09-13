La Unsta ofrece inscripciones inmediatas para Marketing e Ingeniería en IA

Por su parte, la Ingeniería en Inteligencia Artificial, de 5 años de extensión, forma especialistas en sistemas inteligentes con aplicaciones en industria, logística, transporte, agroindustria, medioambiente y medicina. La carrera combina conocimientos técnicos con una reflexión profunda sobre los aspectos éticos, sociales y culturales de la IA con el fin de preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más digital.