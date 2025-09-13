“Las Muertas”, la nueva serie de Netflix sobre crimen y secretos oscuros en México

Netflix presentó su nuevo estreno original, “Las Muertas”, una serie basada en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia y dirigida por Luis Estrada. La producción forma parte de la iniciativa “Que México se vea” y promete captar la atención de los espectadores con una historia intensa y perturbadora.
La ficción sigue a las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, interpretadas por Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán, dos matriarcas que controlan cantinas, prostíbulos y redes clandestinas de explotación, mientras ocultan crímenes y secretos inconfesables.
Inspiradas en las hermanas González Valenzuela, conocidas como “Las Poquianchis”, la serie muestra tanto su ascenso al poder como su caída, incluyendo su tiempo en prisión tras ser condenadas.
A lo largo de sus seis capítulos, “Las Muertas” combina elementos de docuserie y ficción para revelar la trama de un crimen particular que desmoronó la organización que las hermanas habían construido, ofreciendo un relato atrapante que mezcla historia, intriga y violencia.