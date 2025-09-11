Secciones
Cano: “Karina Milei llega a Tucumán a festejar un veto que ataca a la educación pública”

"Sería saludable que dé la cara y explique qué pasa con las coimas vinculadas a funcionarios de su entorno", dijo el legislador.

Hace 1 Hs

El legislador radical José Cano cuestionó el lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Tucumán y advirtió sobre el costo social del ajuste que está haciendo el Gobierno del presidente Javier Milei en educación y salud.

“El lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Tucumán, encabezado por Karina Milei, no es otra cosa que la celebración del veto a la ley de financiamiento universitario. En una provincia orgullosa de su sistema público de educación superior, este acto representa un mensaje de crueldad y desconexión con la realidad del país”, afirmó.

Cano cuestionó duramente al jefe de Estado por vetar una ley que garantizaba más recursos para las universidades y mejores condiciones para los trabajadores del sector. “Llama al diálogo, pero actúa con soberbia. Encerrado en una lógica palaciega, conducido por personajes que lo están llevando al fracaso, pretende mostrar fuerza en medio de una fragilidad que ya no puede ocultar. Se le terminó el relato: es hora de que empiece a gobernar”, señaló.

El legislador advirtió que, de no corregir el rumbo, el oficialismo enfrentará nuevas derrotas electorales. “Hay una lectura equivocada de la sociedad. No es que la gente no entiende: hay un castigo claro a la corrupción y al modelo económico que castiga a quienes trabajan y no llegan a fin de mes. Hoy vienen por la educación y la salud pública. La sociedad no va a tolerar más atropellos”.

Finalmente, exigió explicaciones a la secretaria general de la Presidencia sobre las denuncias por corrupción en el área de discapacidad: “Sería saludable que dé la cara y explique qué pasa con las coimas vinculadas a funcionarios de su entorno. O acaso ¿solo vienen a Tucumán a mentirnos?”.

Temas Elecciones 2025 José Cano
