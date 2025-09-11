Cano: “Karina Milei llega a Tucumán a festejar un veto que ataca a la educación pública”

Cano cuestionó duramente al jefe de Estado por vetar una ley que garantizaba más recursos para las universidades y mejores condiciones para los trabajadores del sector. “Llama al diálogo, pero actúa con soberbia. Encerrado en una lógica palaciega, conducido por personajes que lo están llevando al fracaso, pretende mostrar fuerza en medio de una fragilidad que ya no puede ocultar. Se le terminó el relato: es hora de que empiece a gobernar”, señaló.