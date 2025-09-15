¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

El mundo laboral se volvió más desafiante y cambiante. Por eso muchas personas buscan herramientas que les permitan destacarse y conducir equipos con efectividad. En ese contexto aparece el programa Liderazgo 4.0, una propuesta organizada por Interconsulting en convenio con la Universidad San Pablo - T, que ya se prepara para iniciar su quinta edición el 18 de septiembre.
Este espacio no exige requisitos académicos previos, lo que abre la puerta a estudiantes, profesionales, dueños de empresas o jóvenes que quieran asumir la conducción de proyectos. La clave está en el interés genuino por crecer, adquirir nuevas herramientas y sumar experiencias prácticas que ayuden a gestionar equipos en distintos ámbitos.
La dinámica es 100% presencial. Cada encuentro se vive como una experiencia interactiva con debates, actividades participativas, y un intercambio directo entre facilitadores y asistentes. De esta manera, los conceptos teóricos se combinan con ejercicios prácticos que refuerzan el aprendizaje.
¿Qué ofrece el programa?
El curso se divide en siete módulos distribuidos en 14 encuentros presenciales que se dictan jueves y viernes, cada 14 días, de 19 a 22 horas en la sala de Litigación de la Universidad San Pablo, sede centro. En total, son 42 horas de capacitación intensiva diseñadas para generar impacto inmediato en el trabajo diario.
Los módulos incluyen temas como gestión del talento; experiencia del cliente; comunicación asertiva; negociación y resolución de conflictos; trabajo en equipo; gestión del cambio y liderazgo propiamente dicho.
La dirección general está a cargo del ingeniero Juan Domingo Melián mientras que la dirección académica corresponde al psicólogo Joaquín Jiménez. Además, el staff docente reúne a especialistas en recursos humanos y gestión empresarial como Javier Pimentel, Florencia Villaverde, Ana Golovinsky y Fernando Hurtado, todos con amplia trayectoria académica y corporativa.
Más allá de la certificación universitaria, quienes ya pasaron por esta capacitación destacan el valor del intercambio entre compañeros y docentes.
La inscripción ya está abierta, con cupos limitados. Para informes e inscripciones se puede llamar al (0381) 497-8949, escribir al +54 9 381 6154847, enviar un mail a info@interconsulting.com.ar o ingresar a www.interconsulting.com.ar