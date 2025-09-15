Secciones
SociedadEducación

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

La capacitación comenzará el 18 de septiembre en la sede centro de la Universidad San Pablo-T, y tendrá encuentros los jueves y viernes de 19 a 22 horas.

FORMACIÓN. El programa Liderazgo 4.0 será en la sede centro de la Universidad San Pablo-T con 14 encuentros presenciales. FORMACIÓN. El programa Liderazgo 4.0 será en la sede centro de la Universidad San Pablo-T con 14 encuentros presenciales. / INTERCONSULTING
Hace 2 Hs

El mundo laboral se volvió más desafiante y cambiante. Por eso muchas personas buscan herramientas que les permitan destacarse y conducir equipos con efectividad. En ese contexto aparece el programa Liderazgo 4.0, una propuesta organizada por Interconsulting en convenio con la Universidad San Pablo - T, que ya se prepara para iniciar su quinta edición el 18 de septiembre.

Este espacio no exige requisitos académicos previos, lo que abre la puerta a estudiantes, profesionales, dueños de empresas o jóvenes que quieran asumir la conducción de proyectos. La clave está en el interés genuino por crecer, adquirir nuevas herramientas y sumar experiencias prácticas que ayuden a gestionar equipos en distintos ámbitos.

La dinámica es 100% presencial. Cada encuentro se vive como una experiencia interactiva con debates, actividades participativas, y un intercambio directo entre facilitadores y asistentes. De esta manera, los conceptos teóricos se combinan con ejercicios prácticos que refuerzan el aprendizaje.

¿Qué ofrece el programa?

El curso se divide en siete módulos distribuidos en 14 encuentros presenciales que se dictan jueves y viernes, cada 14 días, de 19 a 22 horas en la sala de Litigación de la Universidad San Pablo, sede centro. En total, son 42 horas de capacitación intensiva diseñadas para generar impacto inmediato en el trabajo diario.

Los módulos incluyen temas como gestión del talento; experiencia del cliente; comunicación asertiva; negociación y resolución de conflictos; trabajo en equipo; gestión del cambio y liderazgo propiamente dicho.

La dirección general está a cargo del ingeniero Juan Domingo Melián mientras que la dirección académica corresponde al psicólogo Joaquín Jiménez. Además, el staff docente reúne a especialistas en recursos humanos y gestión empresarial como Javier Pimentel, Florencia Villaverde, Ana Golovinsky y Fernando Hurtado, todos con amplia trayectoria académica y corporativa.

Más allá de la certificación universitaria, quienes ya pasaron por esta capacitación destacan el valor del intercambio entre compañeros y docentes.

La inscripción ya está abierta, con cupos limitados. Para informes e inscripciones se puede llamar al (0381) 497-8949, escribir al +54 9 381 6154847, enviar un mail a info@interconsulting.com.ar o ingresar a www.interconsulting.com.ar

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad San Pablo-TJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Enseñame Tucumán: se viene la última semifinal de este certamen lleno de conocimientos

Enseñame Tucumán: se viene la última semifinal de este certamen lleno de conocimientos

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
2

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
3

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
4

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
5

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
6

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Más Noticias
Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Lago San Miguel: nostalgia y nuevas experiencias en botes a pedal

Lago San Miguel: nostalgia y nuevas experiencias en botes a pedal

Comentarios