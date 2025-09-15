¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

El mundo laboral se volvió más desafiante y cambiante. Por eso muchas personas buscan herramientas que les permitan destacarse y conducir equipos con efectividad. En ese contexto aparece el programa Liderazgo 4.0, una propuesta organizada por Interconsulting en convenio con la Universidad San Pablo - T, que ya se prepara para iniciar su quinta edición el 18 de septiembre.