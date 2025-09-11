Proponen aplicar trabajo comunitario para quienes ensucien en Tafí Viejo

El concejal de Tafí Viejo, Benjamín Terraf, presentó un proyecto de ordenanza que propone aplicar trabajo comunitario a quienes arrojen residuos en lugares indebidos dentro de la ciudad. La medida apunta a prevenir la proliferación de basurales y fomentar la responsabilidad ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.
“Siempre la motivación de la gente. La verdad es que el hartazgo de ver basurales a cielo abierto generados por la disposición indebida de residuos nos llevó a presentar esta iniciativa”, explicó a LA GACETA. Según el concejal, aunque Tafí Viejo cuenta con varios puntos verdes y ha sido pionero en cuestiones ecológicas, la concientización de los vecinos puede llevar años, por lo que se necesitan medidas más estrictas.
El proyecto contempla que quienes incumplan la normativa realicen trabajos comunitarios, como pintura y mantenimiento de plazas, limpieza de espacios públicos o plantación de árboles. “Lo importante es que las tareas se realicen con dignidad e integridad física, sin riesgos para las personas”, aclaró.
Además, destacó la relevancia de la participación ciudadana en la supervisión. “Si bien el municipio tiene cámaras en funcionamiento, no cubren toda la ciudad. Los vecinos podrán colaborar mediante fotos y videos, incluso identificando vehículos que arrojan basura, para informar al municipio o al Ministerio Público Fiscal”.
Terraf reconoció que recurrir a sanciones puede resultar penoso, pero consideró que es necesario para frenar la conducta de quienes ignoran los espacios destinados a la disposición de residuos. “Tafí Viejo fue pionero en puntos verdes, pero sigue habiendo personas que arrojan escombros, ramas y basura donde quieran. Es momento de tomar medidas ejemplificadoras para que esto ya no sea una broma”, concluyó.