Proponen aplicar trabajo comunitario para quienes ensucien en Tafí Viejo

“Siempre la motivación de la gente. La verdad es que el hartazgo de ver basurales a cielo abierto generados por la disposición indebida de residuos nos llevó a presentar esta iniciativa”, explicó a LA GACETA. Según el concejal, aunque Tafí Viejo cuenta con varios puntos verdes y ha sido pionero en cuestiones ecológicas, la concientización de los vecinos puede llevar años, por lo que se necesitan medidas más estrictas.