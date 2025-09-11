Secciones
LG PlayBuen día

Proponen aplicar trabajo comunitario para quienes ensucien en Tafí Viejo

La ordenanza establece que quienes arrojen basura en lugares indebidos participen en tareas de limpieza y mantenimiento de plazas, además de plantación de árboles.

Hace 11 Min

El concejal de Tafí Viejo, Benjamín Terraf, presentó un proyecto de ordenanza que propone aplicar trabajo comunitario a quienes arrojen residuos en lugares indebidos dentro de la ciudad. La medida apunta a prevenir la proliferación de basurales y fomentar la responsabilidad ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.

“Siempre la motivación de la gente. La verdad es que el hartazgo de ver basurales a cielo abierto generados por la disposición indebida de residuos nos llevó a presentar esta iniciativa”, explicó a LA GACETA. Según el concejal, aunque Tafí Viejo cuenta con varios puntos verdes y ha sido pionero en cuestiones ecológicas, la concientización de los vecinos puede llevar años, por lo que se necesitan medidas más estrictas.

El proyecto contempla que quienes incumplan la normativa realicen trabajos comunitarios, como pintura y mantenimiento de plazas, limpieza de espacios públicos o plantación de árboles. “Lo importante es que las tareas se realicen con dignidad e integridad física, sin riesgos para las personas”, aclaró.

Proponen aplicar trabajo comunitario para quienes ensucien en Tafí Viejo

Además, destacó la relevancia de la participación ciudadana en la supervisión. “Si bien el municipio tiene cámaras en funcionamiento, no cubren toda la ciudad. Los vecinos podrán colaborar mediante fotos y videos, incluso identificando vehículos que arrojan basura, para informar al municipio o al Ministerio Público Fiscal”.

Terraf reconoció que recurrir a sanciones puede resultar penoso, pero consideró que es necesario para frenar la conducta de quienes ignoran los espacios destinados a la disposición de residuos. “Tafí Viejo fue pionero en puntos verdes, pero sigue habiendo personas que arrojan escombros, ramas y basura donde quieran. Es momento de tomar medidas ejemplificadoras para que esto ya no sea una broma”, concluyó.

Temas Tafí Viejo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
2

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
3

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi
4

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú
5

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales
6

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales

Más Noticias
Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Comentarios