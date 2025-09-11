Secciones
Un lema que une a ciclistas y conductores: la historia detrás del accidente de "Cheo" Hernández

El ciclista sufrió un accidente mientras se entrenaba en la ruta hacia El Cadillal y sus amigos decidieron lanzar una campaña para ayudar a su familia.

Un lema que une a ciclistas y conductores: la historia detrás del accidente de Cheo Hernández
Hace 1 Hs

Un accidente se convirtió en un llamado a la conciencia. El 2 de septiembre, mientras se entrenaba en la ruta 9, José “Cheo” Hernández fue embestido por una camioneta. El impacto lo dejó internado en el hospital Padilla con múltiples traumatismos, pero también dio origen a un movimiento solidario y de educación vial que hoy busca trascender fronteras.

"Cheo" es un nombre fuerte en el ciclismo argentino y sudamericano. Fue campeón en diferentes competencias, medallista en el Desafío del Río Pinto, el Desafío de las Nubes y el Trasmontaña. Su historia golpea de lleno en lo humano, y sus amigos decidieron convertir la angustia en acción.

De esta manera nació la campaña “Pedaleamos con vos, vos conducís con nosotros”, que se sostiene sobre dos ejes: brindar apoyo económico a su familia y promover un cambio real en la forma en que compartimos las rutas. Porque la bicicleta, el auto, la moto o el colectivo pueden y deben convivir en un espacio seguro para todos.

El lema y el logo de la iniciativa condensan esa visión: transformar nuestras actitudes en un compromiso colectivo que evite tragedias y multiplique la solidaridad.

Cómo sumarse

Los organizadores invitan a la comunidad ciclista (y a toda la sociedad) a participar activamente:

  • Opción A – Aporte único: con una donación de $100.000 se colabora de manera directa con la familia de "Cheo". A cambio, los donantes reciben una casaca personalizada y una gorra exclusiva. Quienes puedan aportar un monto mayor, tendrán varias casacas para compartir con amigos, ampliando así el alcance de la campaña.
  • Opción B – Donación en cuotas: consiste en tres aportes mensuales de $35.000 para quienes deseen ayudar de forma gradual y también obtener la casaca de la campaña.

Cada contribución es un gesto que suma. Detrás de este movimiento están Maira, la esposa de "Cheo", y sus hijos José y Julieta, quienes atraviesan el desafío más difícil de sus vidas.

Datos para colaborar:

  • Titular: Mistreta Maira Julieta
  • CUIT/CUIL: 27-34159164-9
  • Banco Santander
  • CBU: 072030088000034381322
  • Alias: TodosConCheo
  • Teléfono de contacto: 3813376450 (allí se debe enviar el comprobante y los datos personales para recibir la indumentaria).

La campaña ya late fuerte entre ciclistas, familiares, amigos y automovilistas conscientes. Porque cada kilómetro recorrido juntos, con respeto y solidaridad, es un paso más hacia rutas seguras.

