Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

El diputado nacional, Mariano Campero, analizó el escenario político y económico que atraviesa la Argentina tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires y la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior. En diálogo con LA GACETA, advirtió sobre “una estrategia desestabilizadora” por parte del peronismo y pidió que Nación avance con medidas de sensibilidad social y una lucha frontal contra la corrupción.
En una charla con LG Play, destacó la trayectoria de Catalán y aseguró que su llegada al gabinete era un paso previsible. “Le mandé mis saludos y le deseo lo mejor en este enorme desafío”, afirmó, aunque aclaró que el oficialismo “debe entender que la macroeconomía está bien encaminada, pero no alcanza si no hay gestos hacia los sectores más vulnerables”.
El legislador sostuvo que el peronismo utiliza “temas nobles” como la universidad, la discapacidad o la salud “para perforar el equilibrio fiscal y generar crisis institucional”. “Ya sabemos que el presidente dice que judicializará los vetos; eso es ‘pan caliente’ para el peronismo, porque buscan atar de pies y manos al Gobierno y empujarlo a la crisis”, advirtió.
El diputado tucumano también puso el foco en la corrupción. “Así como acompaño el rumbo económico, digo que hay que ir con todo contra la corrupción, porque es la peor enfermedad que tuvo la Argentina en las últimas décadas. Si se demuestra algún acto de corrupción, el retroceso puede ser de 20 años”.
Sobre el rol de la oposición, marcó diferencias con la estrategia del justicialismo. “Cuando Alberto Fernández era un desastre como presidente, la oposición fue responsable y no buscó desestabilizar. Hoy el peronismo actúa distinto”, comparó.
De cara a los próximos meses, el legislador advirtió que “el gran desafío será mantener la estabilidad económica sin perder de vista a los sectores que más sufren la crisis”. Y remató. “Muchos tucumanos queremos que al Gobierno le vaya bien, pero también esperamos sensibilidad y empatía. No sería coherente sumarse a una agenda de desestabilización”.