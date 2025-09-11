Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

El diputado nacional, Mariano Campero, analizó el escenario político y económico que atraviesa la Argentina tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires y la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior. En diálogo con LA GACETA, advirtió sobre “una estrategia desestabilizadora” por parte del peronismo y pidió que Nación avance con medidas de sensibilidad social y una lucha frontal contra la corrupción.