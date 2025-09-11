Secciones
"Fuerte al medio": hoy tenemos la historia de Secilio Villalba, el atleta ciego que se prepara para los 21k de LA GACETA

El programa que se emite todos los jueves de 14 a 15 por LG Play, Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow, nuestra web y el canal oficial de YouTube de nuestro diario.

Fuerte al medio: hoy tenemos la historia de Secilio Villalba, el atleta ciego que se prepara para los 21k de LA GACETA
Hace 30 Min

Desde las 14, no te pierdas una nueva emisión de “Fuerte al medio”, la propuesta deportiva LG Play, que se emite en vivo por LG Play, por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y el canal de YouTube de nuestro diario.

Durante el programa de hoy nos visitará Secilio Villalba, un atleta ciego que se prepara para participar de los 21k de LA GACETA. Villalba tiene 48 años y tiene como expectativa mejorar el rendimiento mostrado en la pasada edición de la prueba.

“Fuerte al medio” propone una manera distinta de vivir la actualidad deportiva. Un formato que no grita, que no repite fórmulas, que no llena el aire con lugares comunes. La idea es hablar de lo que pasa en las canchas, claro; pero también de lo que pasa alrededor: de los clubes, de los protagonistas, de las pasiones, de los dilemas y de todo lo que el deporte moviliza en nuestra provincia y más allá.

En un momento en el que la información abunda pero muchas veces no conecta, “Fuerte al medio” busca ser una alternativa. Un espacio de conversación genuina, en el que no se subestima, no se apura, ni mucho menos se impone. Un lugar en el que el deporte se piensa, se disfruta y se comparte.

Benjamín Saiz Wenz, el chileno que se enamoró de Tucumán en el Abierto del Norte

San Javier será escenario de la definición del Campeonato Tucumano de mountain bike

Los bikers y la ruta 9: un problema con solución, pero sin respuestas

Importa tanto la educación vial como la infraestructura, advierten los bikers tucumanos

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

