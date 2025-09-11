¿Cuánto saldrá ver "Homo argentum" en el streaming y desde cuándo estará disponible?

La exitosa película "Homo argentum", protagonizada por Guillermo Francella, tiene fecha de estreno en la pantalla chica. Este fenómeno de la taquilla argentina generó gran expectativa sobre su llegada al formato digital, por lo que muchos se preguntan cuándo y dónde sale el filme en plataformas de streaming.
¿Cuándo se estrena Homo Argentum en streaming?
La fecha oficial de estreno de Homo Argentum en plataformas de streaming fue fijada para el 19 de diciembre. Esta confirmación llega tras semanas de especulación y un rendimiento excepcional en los cines, que llevó a la distribuidora a demorar su lanzamiento online.
¿En qué plataforma de streaming estará disponible Homo Argentum?
Homo Argentum estará disponible exclusivamente en el catálogo de la plataforma Disney+. La compañía, que también es la distribuidora local del film, posee los derechos para su difusión digital, lo que asegura su llegada a los suscriptores de este servicio.
Se trata de una plataforma paga de contenido audiovisual en la que una suscripción mensual cuesta desde $9999. Dicho servicio se contrata en su página oficial.
¿De qué trata Homo Argentum?
Homo Argentum se distingue por su formato innovador, en el que presenta16 historias independientes que varían en duración, desde uno hasta doce minutos. En cada una de ellas, Francella encarna diferentes personajes que, a pesar de sus particularidades, comparten la nacionalidad argentina.
Aunque cada “viñeta” funciona como una historia autónoma, la combinación de todas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual del país, abordada con un tono de comedia y una incisiva crítica social. El film busca explorar con humor, ironía y autocrítica el “gen argentino” y las particularidades de la cultura nacional.