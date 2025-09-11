Copa Davis: Etcheverry abrirá la serie frente a De Jong, en Países Bajos

El cruce se jugará bajo el formato al mejor de cinco partidos, con continuidad el sábado desde las 9:00 hora argentina. Ese día se disputará primero el choque de dobles, seguido por los dos individuales restantes que podrían definir la clasificación. El plantel que conduce Javier Frana parte con cierto favoritismo, sobre todo por la ausencia de Tallon Griekspoor, número uno de Países Bajos, y por la solidez de la pareja integrada por Horacio Zeballos, reciente campeón del US Open en la especialidad, y Andrés Molteni.