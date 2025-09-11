Copa Davis: Etcheverry abrirá la serie frente a De Jong, en Países Bajos

La Selección Argentina de tenis comenzará mañana una nueva ilusión en la Copa Davis 2025. En Groningen, ante Países Bajos, Francisco Cerúndolo (21° del ranking ATP) será el encargado de disputar el segundo punto de la serie frente a Botic Van de Zandschulp (82°), en un duelo que ya tuvo antecedente en Indian Wells, donde el argentino se impuso con autoridad.
El cruce se jugará bajo el formato al mejor de cinco partidos, con continuidad el sábado desde las 9:00 hora argentina. Ese día se disputará primero el choque de dobles, seguido por los dos individuales restantes que podrían definir la clasificación. El plantel que conduce Javier Frana parte con cierto favoritismo, sobre todo por la ausencia de Tallon Griekspoor, número uno de Países Bajos, y por la solidez de la pareja integrada por Horacio Zeballos, reciente campeón del US Open en la especialidad, y Andrés Molteni.
El conjunto albiceleste también cuenta con Francisco Comesaña (61°), quien atraviesa un gran momento y recibió su primera convocatoria a la Copa Davis. De debutar, se convertirá en el jugador número 91 en vestir la camiseta nacional en la competencia.
Del otro lado, Paul Haarhuis, capitán neerlandés, apostó por Jesper de Jong, Guy den Ouden (161°), además de Van de Zandschulp y la dupla Sander Arends–Sem Verbeek, que intentará hacerse fuerte en la superficie dura cubierta del MartiniPlaza, estadio con capacidad para casi 4.000 espectadores.
Los Qualifiers reúnen este fin de semana a 14 países en siete llaves, cuyos ganadores se sumarán a Italia, vigente campeón, en las Finales de Bologna del 18 al 23 de noviembre. Además de Argentina-Países Bajos, se medirán Australia-Bélgica, Hungría-Austria, Japón-Alemania, Estados Unidos-República Checa, España-Dinamarca y Croacia-Francia.