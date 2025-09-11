Secciones
EconomíaNoticias económicas

Argentina marcó un récord histórico en faena y producción de carne porcina

Este incremento estuvo acompañado por un récord en el nivel de consumo de casi 18 kilogramos per cápita anual.

Producción porcina. AGRICULTURA Producción porcina. AGRICULTURA
Hace 1 Hs

Entre enero y agosto de 2025 se alcanzó un récord de faena y producción de carne porcina, con 5.521.175 cabezas faenadas y 526.463 toneladas producidas, respectivamente, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En este sentido, el organismo destacó, con base en datos del Senasa e Indec, que el sector porcino nacional viene creciendo a una tasa promedio de un 6% en los últimos 10 años en faena.

El consumo interno de carne de cerdo también viene en aumento sostenido durante los últimos 10 años, pasando de 10 a 17,95 kg por habitante por año y estableciéndose un récord de consumo en este período.

A nivel de exportaciones, la carne porcina argentina cuenta con más de 54 mercados abiertos, tanto con productos y subproductos de cerdo. Se destacan las recientes aperturas logradas en el último año: Paraguay, Uruguay y Filipinas.

Temas UruguayParaguayFilipinasArgentinaSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quirno defendió la política monetaria y advirtió que habrá volatilidad hasta las elecciones de octubre

Quirno defendió la política monetaria y advirtió que habrá volatilidad hasta las elecciones de octubre

En Expocon 2025 presentaron “En nombre de la ley”, un videojuego tucumano que enseña cómo se hacen las leyes

En Expocon 2025 presentaron “En nombre de la ley”, un videojuego tucumano que enseña cómo se hacen las leyes

Facilidades de pago: EDET habilitó un plan especial para usuarios residenciales

Facilidades de pago: EDET habilitó un plan especial para usuarios residenciales

Cuál es el nuevo precio del dólar que pactan inversores para fin de mes en el mercado de futuros

Cuál es el nuevo precio del dólar que pactan inversores para fin de mes en el mercado de futuros

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
2

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
3

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi
4

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú
5

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales
6

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales

Más Noticias
Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Comentarios