Miranda!, Eugenia Quevedo y Dyango en la Fiesta de la Empanada: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Entradas para la Fiesta de la Empanada en Famaillá

Las entradas ya están a la venta y los amantes de la música podrán aprovechar el precio popular para disfrutar de esta oportunidad única. La organización estableció un ticket único con un costo inferior al que podrían costar en presentaciones individuales los mismos artistas. La entrada general ya está a la venta en solticket.com a $15.000. Al subtotal se debe agregar un costo extra de $3.000 por recargo de servicios.