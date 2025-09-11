Secciones
Miranda!, Eugenia Quevedo y Dyango en la Fiesta de la Empanada: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

El fin de semana la capital de la empanada recibirá a artistas reconocidos en una fiesta multitudinaria.

Hace 47 Min

Famaillá ya está lista para recibir a miles de visitantes en las 46° Fiesta Nacional e Internacional de la Empanada. Este fin de semana, la ciudad celebrará el evento más convocante del año. Además de la gastronomía típica regional, las grandes estrellas de los tres días que dura el evento serán los artistas invitados.

La noche del festival es el principal atractivo que convoca a los tucumanos y turistas de otras provincias a Famaillá. Por eso la organización del evento invitó a tres artistas convocantes de primer nivel para hacer los broches de oro de cada noche. El viernes 12, sábado 13 y domingo 14, Miranda!, Dyango y Eugenia Quevedo brillarán sobre el escenario del predio Simón Nieva.

Además, se hará la elección de la Campeona Nacional de la Empanada y se habilitará la ruta de la empanada para hacer un tour por los puntos donde aguardan las anteriores mejores empanaderas de la ciudad. También subirán al escenario artistas como Dalmiro Cuellar, Destino San Javier, Las 4 Cuerdas y Cecilia Paliza.

Entradas para la Fiesta de la Empanada en Famaillá

Las entradas ya están a la venta y los amantes de la música podrán aprovechar el precio popular para disfrutar de esta oportunidad única. La organización estableció un ticket único con un costo inferior al que podrían costar en presentaciones individuales los mismos artistas. La entrada general ya está a la venta en solticket.com a $15.000. Al subtotal se debe agregar un costo extra  de $3.000 por recargo de servicios.

El viernes 12 el predio abrirá sus puertas a las 20 para que los primeros visitantes puedan ingresar. A las 21.30 habrá un espectáculo con artistas provinciales como Los Olivareños, Kandy, Vidaleros y Luz Milagros Ruiz; y, cerca de la medianoche, subirá al escenario Miranda! La fiesta continuará hasta las 5 de la mañana para quienes quieran seguir disfrutando.

En la segunda jornada, el sábado 13, la 46.ª edición de la Fiesta de la Empanada contará con los shows de Destino San Javier, Los Sacheros y Los Kijanos. La noche se cerrará con la presentación de una figura internacional: directo desde España, Dyango subirá al escenario del predio de la Empanada.

En su último día, el domingo 14, llegarán Eugenia Quevedo y LBC y Los Bybys para poner ritmo a la noche y despedir el festival. También se presentarán Dalmiro Cuellar, David Lozano, Las 4 cuerdas y Ale Nieva.

