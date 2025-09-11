Oktoberfest Valdespartera 2025: qué días se puede entrar gratis durante las Fiestas del Pilar en Zaragoza

No hace falta viajar a Múnich para vivir la experiencia de la Oktoberfest. Durante las Fiestas del Pilar 2025, Zaragoza se transforma en la capital española de la cerveza gracias a esta celebración que combina cultura bávara, gastronomía y diversión. El evento se llevará a cabo en dos escenarios: el Ferial de Valdespartera, epicentro de los Pilares, y el clásico Parque de Atracciones.