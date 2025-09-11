Secciones
Oktoberfest Valdespartera 2025: qué días se puede entrar gratis durante las Fiestas del Pilar en Zaragoza

La fiesta de la cerveza más grande de Zaragoza regresa con toda su esencia bávara al Ferial de Valdespartera y al Parque de Atracciones.

Oktoberfest Valdespartera 2025: qué días se puede entrar gratis durante las Fiestas del Pilar en Zaragoza
Hace 2 Hs

No hace falta viajar a Múnich para vivir la experiencia de la Oktoberfest. Durante las Fiestas del Pilar 2025, Zaragoza se transforma en la capital española de la cerveza gracias a esta celebración que combina cultura bávara, gastronomía y diversión. El evento se llevará a cabo en dos escenarios: el Ferial de Valdespartera, epicentro de los Pilares, y el clásico Parque de Atracciones.

En ambos espacios se podrán disfrutar las tradicionales jarras de cerveza alemana, además de platos como el codillo, las salchichas con chucrut y el pastel de manzana. Todo ello acompañado por música bávara en directo y las canciones típicas que invitan a brindar y cantar en comunidad.

Días con entrada gratuita 

La organización ya ha puesto a la venta entradas anticipadas y packs VIP, aunque todavía hay jornadas en las que se podrá entrar sin pagar.

Los días de acceso libre a la Oktoberfest de Valdespartera 2025 serán: 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de octubre.

Además, durante todos los días de celebración, los menores de 14 años acompañados por su familia podrán acceder gratis entre las 18 y las 20.

Entradas anticipadas y packs VIP

Quienes quieran asegurar su mesa en la zona acotada todavía pueden adquirir los packs VIP, que incluyen menú y reserva. Eso sí, el máximo de compra es de 6 entradas por persona.

Con opciones para todos los públicos y varias fechas con entrada gratuita, la Oktoberfest de Valdespartera 2025 promete ser uno de los grandes atractivos de las próximas Fiestas del Pilar en Zaragoza.

