Oktoberfest Valdespartera 2025: qué días se puede entrar gratis durante las Fiestas del Pilar en Zaragoza

No hace falta viajar a Múnich para vivir la experiencia de la Oktoberfest. Durante las Fiestas del Pilar 2025, Zaragoza se transforma en la capital española de la cerveza gracias a esta celebración que combina cultura bávara, gastronomía y diversión. El evento se llevará a cabo en dos escenarios: el Ferial de Valdespartera, epicentro de los Pilares, y el clásico Parque de Atracciones.
En ambos espacios se podrán disfrutar las tradicionales jarras de cerveza alemana, además de platos como el codillo, las salchichas con chucrut y el pastel de manzana. Todo ello acompañado por música bávara en directo y las canciones típicas que invitan a brindar y cantar en comunidad.
Días con entrada gratuita
La organización ya ha puesto a la venta entradas anticipadas y packs VIP, aunque todavía hay jornadas en las que se podrá entrar sin pagar.
Los días de acceso libre a la Oktoberfest de Valdespartera 2025 serán: 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de octubre.
Además, durante todos los días de celebración, los menores de 14 años acompañados por su familia podrán acceder gratis entre las 18 y las 20.
Entradas anticipadas y packs VIP
Quienes quieran asegurar su mesa en la zona acotada todavía pueden adquirir los packs VIP, que incluyen menú y reserva. Eso sí, el máximo de compra es de 6 entradas por persona.
Con opciones para todos los públicos y varias fechas con entrada gratuita, la Oktoberfest de Valdespartera 2025 promete ser uno de los grandes atractivos de las próximas Fiestas del Pilar en Zaragoza.