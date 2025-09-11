A 24 años del 11S: las estremecedoras fotos del atentado a las Torres Gemelas

A 24 años de uno de los eventos más traumáticos de la historia reciente, el recuerdo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos sigue latente. La mañana de aquel martes, cuatro aviones de pasajeros fueron secuestrados por terroristas de Al Qaeda. Dos de ellos se estrellaron contra las icónicas Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, uno impactó en el Pentágono en Arlington, Virginia, y el cuarto se estrelló en un campo en Shanksville, Pensilvania, luego de que los pasajeros forcejearan con los secuestradores.
El horror y la incredulidad se apoderaron del mundo entero mientras las imágenes del ataque se transmitían en vivo. El segundo impacto, captado por cámaras de televisión y fotógrafos, fue un golpe de realidad brutal. El humo que emanaba de la Torre Norte, y luego la explosión de la Torre Sur al ser impactada, quedaron grabados en la retina de millones de personas. Las fotografías de ese día son un testimonio crudo y desgarrador de la tragedia, mostrando la desesperación de los neoyorquinos y el colapso de las estructuras.
Un registro visual del horror
Las fotografías tomadas por periodistas, fotógrafos profesionales y ciudadanos comunes se convirtieron en un registro histórico invaluable. Las imágenes de personas cayendo desde las alturas de los rascacielos, de la gente huyendo de la inmensa nube de polvo y escombros que se generó tras el colapso de las torres, y la de los bomberos y rescatistas trabajando incansablemente en la "zona cero" son un reflejo de la magnitud del desastre.
Estas fotos no solo documentan la destrucción física, sino también el dolor, la valentía y el pánico de un país que se encontraba bajo ataque.
Con el paso de los años, algunas imágenes que no habían sido difundidas de manera masiva salieron a la luz. Fotógrafos como Richard Drew, autor de la icónica foto del "Hombre que cae", y otros profesionales capturaron momentos que ilustran la cruda realidad del día, desde el caos en las calles de Manhattan hasta la desolación de los escombros.
A 24 años de los atentados, las fotografías del 11 de septiembre nos recuerdan la fragilidad de la seguridad global y la capacidad de resiliencia del espíritu humano. Son un homenaje visual a las casi 3.000 víctimas y a los héroes que arriesgaron sus vidas para ayudar a los demás.
El legado de estas imágenes perdura, sirviendo como un recordatorio solemne de lo sucedido y de la necesidad de mantener vivo el recuerdo para no repetir los errores del pasado.