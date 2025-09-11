A 24 años del 11S: las estremecedoras fotos del atentado a las Torres Gemelas

A 24 años de uno de los eventos más traumáticos de la historia reciente, el recuerdo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos sigue latente. La mañana de aquel martes, cuatro aviones de pasajeros fueron secuestrados por terroristas de Al Qaeda. Dos de ellos se estrellaron contra las icónicas Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, uno impactó en el Pentágono en Arlington, Virginia, y el cuarto se estrelló en un campo en Shanksville, Pensilvania, luego de que los pasajeros forcejearan con los secuestradores.