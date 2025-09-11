Secciones
Horóscopo chino: ¿quiénes encontrarán el amor en septiembre, según Ludovica Squirru?

Según Ludovica Squirru, el horóscopo chino trae buenas noticias para algunos signos en septiembre. Descubrí quiénes encontrarán el amor este mes y qué consejos da la especialista para aprovechar al máximo las energías astrológicas.

Septiembre, un mes de transición y nuevas oportunidades, se presenta como un período propicio para el romance, según el horóscopo chino. En este contexto, la reconocida astróloga Ludovica Squirru nos revela qué signos del zodíaco oriental serán los afortunados en encontrar el amor durante este mes.

Según las predicciones de la especialista, cinco signos serán los más beneficiados en el plano sentimental. La influencia de los astros favorecerá las uniones y las nuevas relaciones, por lo que quienes pertenezcan a estos signos deberían estar atentos a las señales del universo. Sin embargo, Ludovica advierte que el amor no se manifiesta por sí solo, sino que requiere de una actitud de apertura y predisposición.

Conejo: 

“Estará atravesando por una una etapa de calma y estabilidad, lo que será ideal para reforzar lazos de pareja, en caso de tenerla, y proyectar planes a futuro, siempre priorizando la comunicación y la confianza mutua”.

Tigre:

“El mes de septiembre les traerá expansión y abundancia emocional. Además, contarán con un importante impulso astral que lo invita a lanzarse a nuevas experiencias o revitalizar los vínculos actuales”.

Gallo:

“Los nacidos bajo este signo tendrán un tiempo propicio para renovar sus vínculos, ya que irradiará atractivo y poder de seducción, lo que puede traducirse en romances inesperados o en una chispa renovada dentro de su relación”.

Rata:

“Vivirá un mes de armonía y claridad en sus decisiones afectivas: quienes están en pareja disfrutarán de un clima de diálogo y entendimiento, mientras que los solteros tendrán posibilidades de iniciar relaciones sólidas”.

Dragón:

 “Se verán favorecidos por la energía del Gallo, que le dará equilibrio, mayor confianza en sí mismo. No obstante, percibirán un magnetismo especial para abrirse al amor o afianzar lo que ya tienen en sus vidas”.

