Horóscopo chino: ¿quiénes encontrarán el amor en septiembre, según Ludovica Squirru?

Según las predicciones de la especialista, cinco signos serán los más beneficiados en el plano sentimental. La influencia de los astros favorecerá las uniones y las nuevas relaciones, por lo que quienes pertenezcan a estos signos deberían estar atentos a las señales del universo. Sin embargo, Ludovica advierte que el amor no se manifiesta por sí solo, sino que requiere de una actitud de apertura y predisposición.