Test viral: elegí una silla y conocé el lado más oscuro de tu personalidad

Esto sugiere que sos práctico y racional, pero tu lado oscuro surge cuando te desvinculas de las emociones y de los demás. Este desapego te protege, pero también te aísla. Las personas pueden percibirte como frío o indiferente, lo que puede crear una barrera entre tú y tus relaciones más cercanas. Tu tendencia a priorizar la lógica sobre el afecto puede hacer que te resulte difícil conectar a nivel emocional, y esto puede llevar a malentendidos y a una sensación de distancia en tus relaciones. Tu enfoque racional puede ser muy eficaz en la resolución de problemas y en la toma de decisiones, pero cuando se trata de las emociones y de la empatía, este mismo enfoque puede ser un obstáculo. La falta de conexión emocional puede hacer que te sientas desconectado o aislado, incluso cuando estés rodeado de personas.