Test viral: elegí una silla y conocé el lado más oscuro de tu personalidad

El siguiente test de personalidad, basado en una simple decisión, es capaz de revelar facetas de vos que desconocías hasta este preciso momento. Eligiendo una de las opciones conocerás cuál es el lado más oscuro de tu personalidad.
Todo lo que tenés que hacer para participar es mirar la imagen principal de la nota y elegir una de las cuatro sillas que se muestran, la que más te guste, bien sea por su color o forma.
Elegí una de las cuatro opciones
Los resultados del test
¿Elegiste la silla #1?
Esto indica que buscas el poder y el control en todas las situaciones. Te gusta tener la autoridad, y aunque esto te convierte en un líder natural, a veces puedes ser inflexible y dominante. Tiendes a imponer tus ideas con firmeza, lo que puede llevar a que los demás se sientan subestimados o incluso manipulados. Tu necesidad de dirigir puede hacer que te enfoques tanto en tus objetivos que descuides los sentimientos y las opiniones de los demás. Esto puede crear tensiones en tus relaciones, ya que los demás pueden percibir tu enfoque como autoritario y poco dispuesto a considerar alternativas. Es importante reconocer este aspecto de tu personalidad y trabajar en equilibrar tu necesidad de control con la empatía y la apertura hacia las perspectivas ajenas.
¿Elegiste la silla #2?
Tenés una conexión profunda con el pasado, y aunque esto puede ser una fortaleza, tu lado oscuro aparece cuando te aferras a recuerdos o ideales antiguos, impidiéndote avanzar. A veces, podés volverte rencoroso o melancólico, incapaz de soltar lo que ya no tiene relevancia en el presente. Esta tendencia a aferrarte al pasado puede limitar tu crecimiento personal y mantenerte estancado en un ciclo de nostalgia que te impide disfrutar plenamente del presente. Además, tu apego a lo que fue puede crear barreras entre vos y las nuevas oportunidades, ya que te resulta difícil adaptarte a cambios y aceptar el flujo natural de la vida. Este comportamiento puede influir en cómo te relacionas con los demás, ya que tu enfoque en el pasado puede hacer que los demás sientan que no estás completamente presente en el momento.
¿Elegiste la silla #3?
Esto sugiere que sos práctico y racional, pero tu lado oscuro surge cuando te desvinculas de las emociones y de los demás. Este desapego te protege, pero también te aísla. Las personas pueden percibirte como frío o indiferente, lo que puede crear una barrera entre tú y tus relaciones más cercanas. Tu tendencia a priorizar la lógica sobre el afecto puede hacer que te resulte difícil conectar a nivel emocional, y esto puede llevar a malentendidos y a una sensación de distancia en tus relaciones. Tu enfoque racional puede ser muy eficaz en la resolución de problemas y en la toma de decisiones, pero cuando se trata de las emociones y de la empatía, este mismo enfoque puede ser un obstáculo. La falta de conexión emocional puede hacer que te sientas desconectado o aislado, incluso cuando estés rodeado de personas.
¿Elegiste la silla #4?
Indica que el lujo y la atención son importantes para vos, y aunque podés irradiar carisma y confianza, tu lado oscuro surge cuando tu ego domina tus acciones. A veces, te obsesionas tanto con ser admirado que podés volverte arrogante o menospreciar a quienes no cumplen con tus expectativas. Tu necesidad de admiración puede llevarte a centrarte en vos mismo en lugar de valorar a los demás, lo que puede generar tensiones en tus relaciones. Esta búsqueda constante de validación externa puede hacerte menos receptivo a las críticas constructivas y a las perspectivas de los demás. Puedes encontrarte enfocándote en tus logros y en la atención que recibes, a expensas de construir relaciones auténticas y significativas. Esto no solo afecta cómo te ven los demás, sino también cómo te sientes con vos mismo cuando la admiración que buscas no llega.