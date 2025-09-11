Día del Maestro: quién fue Sarmiento y por qué se celebra este día en su honor

Cada 11 de septiembre, Argentina celebra el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció un día como hoy en 1888. Llamado “el padre del aula”, sus ideas ayudaron a crear nuevas escuelas, asistir a maestros y redactar políticas que llevaron la formación primaria a cada parte del territorio nacional.
En honor a la fecha, los docentes, alumnos y personal auxiliar de todos los niveles -inicial, primario y secundario-, como también de las universidades, no asisten a clases y tendrán asueto.
Día del Maestro: quién fue Domingo Faustino Sarmiento
Domingo Faustino Sarmiento, nacido el 15 de febrero de 1811, se crió en uno de los barrios más humildes de la provincia de San Juan, pero pudo educarse gracias a una de las “Escuelas de la Patria” que habían fundado por entonces los gobiernos de la Revolución de Mayo.
Este hecho marcó su idiosincrasia, y con los años, al forjar una impresionante trayectoria como escritor, periodista y político, fue una figura clave para la promulgación de la Ley 1420 de Educación Pública, la cual convirtió a Argentina en uno de los primeros países del mundo en eliminar el analfabetismo.
Esta Ley, que establece la educación primaria común, gratuita, obligatoria y laica, fue promulgada el 8 de julio de 1884, durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Es considerada la base primordial del sistema educativo nacional.
Sarmiento fue bautizado como el “padre del aula”, ya que sus proyectos ayudaron a transformar y crear cientos de instituciones en la nación. También hizo hincapié en la importancia de formar a los maestros, brindándoles una capacitación integral en diferentes áreas. Para ello, invitó a varios educadores de Estados Unidos para que compartan sus conocimientos y herramientas con los locales.
Además, destacó el rol de la tecnología y la ciencia para la transformación del país, por lo que impulsó planes de estudio especializados en estas disciplinas. Sus políticas educativas sirvieron como inspiración para varios países de la región como Chile, Paraguay y Perú.