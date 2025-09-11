Día del Maestro: quién fue Sarmiento y por qué se celebra este día en su honor

Sarmiento fue bautizado como el “padre del aula”, ya que sus proyectos ayudaron a transformar y crear cientos de instituciones en la nación. También hizo hincapié en la importancia de formar a los maestros, brindándoles una capacitación integral en diferentes áreas. Para ello, invitó a varios educadores de Estados Unidos para que compartan sus conocimientos y herramientas con los locales.