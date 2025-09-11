Secciones
El tiempo en Tucumán: con algo de nubosidad, el calor cederá unos grados

La mínima fue de 15 °C. Se espera una tarde soleada. El pronóstico.

CÁLIDO. Pese al retroceso de algunos grados, el jueves terminará soleado y caluroso. CÁLIDO. Pese al retroceso de algunos grados, el jueves terminará soleado y caluroso. ARCHIVOLA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

El calor llegó para quedarse, y mucho tiempo, en Tucumán. A días del comienzo de la primavera, el pronóstico del tiempo para hoy augura nubosidad variable durante la mañana y cielo despejado para la tarde, con una temperatura máxima que llegaría a los de 26 °C, unos cuantos grados menos que ayer.

La mañana comenzó con una humedad cercana al 70% y con una nubosidad del 40%. La temperatura mínima fue de 15 °C, casi el doble de la registrada en las últimas dos semanas, lo que marca el inicio de un nuevo ciclo en el hemisferio sur. Los vientos fueron moderados, del sector oeste. 

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que la nubosidad seguirá siendo alta al menos hasta el mediodía, cuando podría empezar a despejarse. La humedad se mantendrá en un 40% y los vientos soplarán desde el sudeste. La temperatura rondaría los 22 °C. 

La máxima anunciada para hoy, de 26 °C, se alcanzará durante la tarde, cuando la humedad ronde el 30% y la nubosidad sea de apenas un 5%. Los vientos correrán desde el sector este.  

Con la caída de la tarde, el cielo se mantendrá despejado durante la noche, mientras que la temperatura caería al menos hasta los 15 °C. La humedad se espera que suba hasta el 65% y que los vientos sean suaves del noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Las condiciones del tiempo serán similares durante el viernes, según el SMN, que anticipa nubosidad variable, con una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 27 °C. 

El fin de semana volvería a subir la temperatura, con mínimas de 13 °C y 14 °C, mientras que las máximas serán de 30 °C el sábado y de 28 °C el domingo. No se esperan lluvias durante los próximos días. 

