Atentado del 9/11: la línea de tiempo del día más sangriento de la historia de Estados Unidos

La mañana del 11 de septiembre de 2001 estaba programada para los habitantes de Estados Unidos de la misma manera que habían sido planeadas las primeras horas de días anteriores. Empleados del World Trade Center entraban a trabajar antes de las nueve de la mañana, obedeciendo a las órdenes de sus superiores que les habían ordenado no llegar más tarde de esa hora. Sin embargo, la normalidad de la jornada se convirtió en el día más sangriento de la historia americana, cuando casi 3000 personas fueron asesinadas en un ataque terrorista que tuvo como objetivo los edificios más altos del mundo para aquel momento, las Torres Gemelas.
El 11 de septiembre de 2001, en la mañana de un día ocupado en la ciudad más frenética de los Estados Unidos, Nueva York, dos aviones, secuestrados por yihadistas islámicos se estrellaron contra dos edificios del del World Trade Center 7, que conformaban los primeros rascacielos de del complejo, conocidos como las “Torres Gemelas”, los edificios más altos para aquel momento. En cualquier día laboral, unos 50.000 empleados se presentaban a trabajar en estos edificios, mientras que otras 400.00 visitaban o pasaban frente al complejo. Para las 10:28 de ese oscuro día, 2977 personas habían sido asesinadas.
La secuencia de los eventos comenzó tiempo antes de la colisión de los aviones contra las Torres Gemelas. En un lapso que abarcó desde las seis hasta las 7:59 de la mañana, cuatro grupos de secuestradores arribaron a diferentes aeropuertos de los Estados Unidos. Para las 7:25 de la mañana el cuarto equipo de atacantes embarca en el vuelo 11 del aeropuerto Logan de Boston. A un minuto de las ocho de la mañana el avión realiza el despegue.
9/11 minuto a minuto: la mañana más sangrienta en la historia del país norteamericano
Los distintos vuelos toman dirección para las 8:14 de la mañana donde tres de ellos se dirigen a Los Angeles. Mientras que, para las 8:42 de la mañana, el vuelo 93 despega del aeropuerto Internacional de Newark, con dirección a San Francisco, llevando 44 pasajeros.
8:46 a.m
La primera colisión ocurre a las 8:46 de la mañana cuando el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 se estrella contra la torre norte del World Trade Center de Nueva York. En la embarcación viajaban 92 pasajeros, entre ellos el líder de los grupos de secuestro, Mohamed Atta. De acuerdo con el Informe de la Comisión del 9/11, dos integrantes de la tripulación se contactan con American Airlines mientras que el avión es secuestrado para proveer detalles de la emergencia. Estos reportan el uso de sprays, una serie de elementos filosos y una amenaza de bomba.
La última comunicación procede del avión cuando una de las asistentes de vuelo, Madeline “Amy” Sweeney, en contacto con Michael Woodward, gerente de American Flight Services, expresa una frase desgarradora: “Oh por Dios, estamos muy abajo”.
9:03 a.m
El segundo choque llega a las 9:03 de la mañana cuando el vuelo 175 colisiona contra la torre sur del World Trade Center. El último contacto realizado con el control del tráfico aéreo fue a las 8:42 de la mañana, sin embargo los pasajeros proveyeron detalles del vuelo contactándose con sus familias desde sus celulares. Brian Sweeney fue uno de ellos. Este llamó a su esposa para advertirle que el avión había sido secuestrado, mientras que Peter Hansen le comenta a su padre sus conjeturas. “Creo que están intentando ir a Chicago o algún lugar y volar contra un edificio”.
9:05 a.m
El presidente George W. Bush se entera del ataque a las 9:05 de la mañana mientras se encontraba en una aula de segundo grado de una escuela primaria en Florida. El jefe de estado de la Casa Blanca, Andrew Card, le informa al mandatario en el oído, mientras este realizaba una lectura para los niños. De acuerdo con lo revelado por el presidente tiempo después, este había pensado que se trataba de “un muy mal clima”. No fue hasta la colisión del segundo avión que Bush resolvió que Estados Unidos se encontraba bajo ataque.
9:36 a.m
Para las 9:36 am, agentes del Servicio Secreto evacúan al vicepresidente Dick Cheney hacia el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia, un búnker emplazado en la Guerra Fría debajo de la Casa Blanca.
9:37 a.m
El vuelo 77 se estrella contra el Pentágono. De acuerdo con el reporte de la Comisión 9/11, la pasajera Barbara Olson llama a su esposo Ted, el procurador general de los Estados Unidos para informarle sobre los ataques. “El avión está volando sobre las casas”, le advierte.
9:45 a.m
Unos minutos después de que el vuelo 77 se estrella contra el Pentágono, La Casa Blanca de los Estados Unidos y el Capitolio son evacuados.
9:59 a.m
Luego de arder por alrededor de 56 minutos, la torre sur del World Trade Center colapsa a las 9:59. El derrumbe termina con la vida de aproximadamente 600 trabajadores y socorristas, este tan solo duró 10 segundos.
10:03 a.m
El cuarto avión secuestrado se estrella contra un campo en Shanksville, Pennsylvania. De acuerdo con el reporte fueron los pasajeros quienes intentaron detener a los secuestradores. Par desestimar los intentos, los atacantes estrellaron deliberadamente el avión en esta zona, a unos 20 minutos en tiempo de vuelo de Washington D.C.
10:28 a.m
Luego de 102 minutos de un desmesurado incendio, la torre norte del World Trade Center colapsa, matando a unas 1400 personas aproximadamente.