Atentado del 9/11: la línea de tiempo del día más sangriento de la historia de Estados Unidos

La mañana del 11 de septiembre de 2001 estaba programada para los habitantes de Estados Unidos de la misma manera que habían sido planeadas las primeras horas de días anteriores. Empleados del World Trade Center entraban a trabajar antes de las nueve de la mañana, obedeciendo a las órdenes de sus superiores que les habían ordenado no llegar más tarde de esa hora. Sin embargo, la normalidad de la jornada se convirtió en el día más sangriento de la historia americana, cuando casi 3000 personas fueron asesinadas en un ataque terrorista que tuvo como objetivo los edificios más altos del mundo para aquel momento, las Torres Gemelas.