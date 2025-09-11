Secciones
SociedadActualidad

Atentado del 9/11: la línea de tiempo del día más sangriento de la historia de Estados Unidos

A 23 años de la masacre más grande de los Estados Unidos que se cobró la vida de casi 3000 personas en la ciudad más poblada del país.

El minuto a minuto de una de las tragedias más dolorosas de la historia de los Estados Unidos El minuto a minuto de una de las tragedias más dolorosas de la historia de los Estados Unidos
Hace 2 Hs

La mañana del 11 de septiembre de 2001 estaba programada para los habitantes de Estados Unidos de la misma manera que habían sido planeadas las primeras horas de días anteriores. Empleados del World Trade Center entraban a trabajar antes de las nueve de la mañana, obedeciendo a las órdenes de sus superiores que les habían ordenado no llegar más tarde de esa hora. Sin embargo, la normalidad de la jornada se convirtió en el día más sangriento de la historia americana, cuando casi 3000 personas fueron asesinadas en un ataque terrorista que tuvo como objetivo los edificios más altos del mundo para aquel momento, las Torres Gemelas.

Otra vez hay muertos a tiros en una escuela de Estados Unidos

Otra vez hay muertos a tiros en una escuela de Estados Unidos

El 11 de septiembre de 2001, en la mañana de un día ocupado en la ciudad más frenética de los Estados Unidos, Nueva York, dos aviones, secuestrados por yihadistas islámicos se estrellaron contra dos edificios del del World Trade Center 7, que conformaban los primeros rascacielos de del complejo, conocidos como las “Torres Gemelas”, los edificios más altos para aquel momento. En cualquier día laboral, unos 50.000 empleados se presentaban a trabajar en estos edificios, mientras que otras 400.00 visitaban o pasaban frente al complejo. Para las 10:28 de ese oscuro día, 2977 personas habían sido asesinadas.

La secuencia de los eventos comenzó tiempo antes de la colisión de los aviones contra las Torres Gemelas. En un lapso que abarcó desde las seis hasta las 7:59 de la mañana, cuatro grupos de secuestradores arribaron a diferentes aeropuertos de los Estados Unidos. Para las 7:25 de la mañana el cuarto equipo de atacantes embarca en el vuelo 11 del aeropuerto Logan de Boston. A un minuto de las ocho de la mañana el avión realiza el despegue.

9/11 minuto a minuto: la mañana más sangrienta en la historia del país norteamericano

Los distintos vuelos toman dirección para las 8:14 de la mañana donde tres de ellos se dirigen a Los Angeles. Mientras que, para las 8:42 de la mañana, el vuelo 93 despega del aeropuerto Internacional de Newark, con dirección a San Francisco, llevando 44 pasajeros.

8:46 a.m

La primera colisión ocurre a las 8:46 de la mañana cuando el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 se estrella contra la torre norte del World Trade Center de Nueva York. En la embarcación viajaban 92 pasajeros, entre ellos el líder de los grupos de secuestro, Mohamed Atta. De acuerdo con el Informe de la Comisión del 9/11, dos integrantes de la tripulación se contactan con American Airlines mientras que el avión es secuestrado para proveer detalles de la emergencia. Estos reportan el uso de sprays, una serie de elementos filosos y una amenaza de bomba.

La última comunicación procede del avión cuando una de las asistentes de vuelo, Madeline “Amy” Sweeney, en contacto con Michael Woodward, gerente de American Flight Services, expresa una frase desgarradora: “Oh por Dios, estamos muy abajo”.

Atentado del 9/11: la línea de tiempo del día más sangriento de la historia de Estados Unidos

9:03 a.m

El segundo choque llega a las 9:03 de la mañana cuando el vuelo 175 colisiona contra la torre sur del World Trade Center. El último contacto realizado con el control del tráfico aéreo fue a las 8:42 de la mañana, sin embargo los pasajeros proveyeron detalles del vuelo contactándose con sus familias desde sus celulares. Brian Sweeney fue uno de ellos. Este llamó a su esposa para advertirle que el avión había sido secuestrado, mientras que Peter Hansen le comenta a su padre sus conjeturas. “Creo que están intentando ir a Chicago o algún lugar y volar contra un edificio”.

9:05 a.m

El presidente George W. Bush se entera del ataque a las 9:05 de la mañana mientras se encontraba en una aula de segundo grado de una escuela primaria en Florida. El jefe de estado de la Casa Blanca, Andrew Card, le informa al mandatario en el oído, mientras este realizaba una lectura para los niños. De acuerdo con lo revelado por el presidente tiempo después, este había pensado que se trataba de “un muy mal clima”. No fue hasta la colisión del segundo avión que Bush resolvió que Estados Unidos se encontraba bajo ataque.

El jefe de estado le comenta lo sucedido al Presidente, mientras este se encontraba en una clase de primaria. El jefe de estado le comenta lo sucedido al Presidente, mientras este se encontraba en una clase de primaria.

9:36 a.m

Para las 9:36 am, agentes del Servicio Secreto evacúan al vicepresidente Dick Cheney hacia el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia, un búnker emplazado en la Guerra Fría debajo de la Casa Blanca.

9:37 a.m

El vuelo 77 se estrella contra el Pentágono. De acuerdo con el reporte de la Comisión 9/11, la pasajera Barbara Olson llama a su esposo Ted, el procurador general de los Estados Unidos para informarle sobre los ataques. “El avión está volando sobre las casas”, le advierte.

9:45 a.m

Unos minutos después de que el vuelo 77 se estrella contra el Pentágono, La Casa Blanca de los Estados Unidos y el Capitolio son evacuados.

9:59 a.m

Luego de arder por alrededor de 56 minutos, la torre sur del World Trade Center colapsa a las 9:59. El derrumbe termina con la vida de aproximadamente 600 trabajadores y socorristas, este tan solo duró 10 segundos.

10:03 a.m

El cuarto avión secuestrado se estrella contra un campo en Shanksville, Pennsylvania. De acuerdo con el reporte fueron los pasajeros quienes intentaron detener a los secuestradores. Par desestimar los intentos, los atacantes estrellaron deliberadamente el avión en esta zona, a unos 20 minutos en tiempo de vuelo de Washington D.C.

10:28 a.m

Luego de 102 minutos de un desmesurado incendio, la torre norte del World Trade Center colapsa, matando a unas 1400 personas aproximadamente.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

Truco económico y casero para eliminar definitivamente el sarro del baño

Truco económico y casero para eliminar definitivamente el sarro del baño

Cómo alcanzar éxito y felicidad: la recomendación de un especialista de Harvard

Cómo alcanzar éxito y felicidad: la recomendación de un especialista de Harvard

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi
2

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú
3

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales
4

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales

Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores
5

Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
6

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Más Noticias
Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Comentarios