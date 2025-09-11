¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

La fotografía se tomó a las 9:41 de la mañana, justo en el momento en que las torres estaban ardiendo. La imagen se ha convertido en uno de los retratos más conmovedores y perturbadores de ese día, y su impacto se ha sentido en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de la notoriedad de la fotografía, la identidad del hombre en la imagen nunca se ha confirmado oficialmente, lo que ha generado una gran cantidad de especulaciones y teorías.