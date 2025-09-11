Secciones
Suscribite
Ingresar
Opinión
›› PANORAMA TUCUMANO
Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi
El término, surgido en la academia y viralizado en redes, explica cómo muchas mujeres terminan sosteniendo toda la vida emocional de sus parejas.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Mauro Icardi y Wanda Nara.
Por
Ale Casas Cau
Hace 1 Hs
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Wanda Nara
Mauro Icardi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi
La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú
Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores
Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales
Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1978. Borges pasea por la 24 de Septiembre
De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú
Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales
La reforma electoral tiene el aval del 65% de los legisladores, según Acevedo
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más