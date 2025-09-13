Secciones
SociedadActualidad

Gastritis: cómo se diagnostica, síntomas y riesgos de consumir antiinflamatorios

Una de las principales razones de la gastritis es la infección por la bacteria Helicobacter pylori, que se transmite de manera intrafamiliar.

¿Qué no puedo comer si sufro de gastritis? ¿Qué no puedo comer si sufro de gastritis?
Hace 1 Hs

La gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago que afecta a una gran parte de la población y que, si no se trata a tiempo, puede derivar en complicaciones como úlceras o incluso en cáncer gástrico. El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó  cuáles son las causas más frecuentes, los principales síntomas y qué hábitos conviene modificar para cuidar la salud digestiva.

Gastritis: causas más comunes

Una de las principales razones de la gastritis es la infección por la bacteria Helicobacter pylori, que se transmite de manera intrafamiliar. “Es contagiosa y debe tratarse de inmediato porque puede provocar gastritis y, a largo plazo, cáncer de estómago”, señaló Tartaglione.

Otros factores de riesgo son:

Estrés crónico.

Consumo excesivo de alcohol.

Dietas poco saludables con alimentos irritantes.

Uso prolongado de antiinflamatorios.

Síntomas de la gastritis

De acuerdo con el especialista, los signos de alarma pueden variar en cada paciente, pero los más frecuentes son:

Dolor, ardor o hinchazón en la parte alta del abdomen.

Saciedad rápida.

Náuseas o vómitos.

Anemia.Pérdida de peso sin causa aparente.

Dolor abdominal persistente que no calma.

En algunos casos, puede no presentar síntomas.

“Nosotros, los cardiólogos, estamos muy atentos porque muchas veces el dolor de la gastritis se confunde con el dolor precordial o de pecho”, advirtió Tartaglione.

Riesgos del consumo de antiinflamatorios

El médico insistió en la importancia de no automedicarse. “Las complicaciones de una gastritis pueden ser una úlcera gástrica o sangrado en la materia fecal. Suspendé el consumo excesivo de antiinflamatorios, como ibuprofeno o paracetamol, porque pueden generarte gastritis”, alertó.

Cómo prevenir la gastritis: consejos para un estómago sano

Para cuidar el sistema digestivo, Tartaglione recomendó:

Evitar alimentos picantes y fritos.

Reducir el consumo excesivo de café.

Mantener una dieta equilibrada y saludable.

Consultar siempre a un especialista ante síntomas persistentes.

“Una alimentación sana y la consulta médica son claves para prevenir complicaciones”, concluyó el cardiólogo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida
1

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia
2

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno
3

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Javier y Axel, vidas paralelas
4

Javier y Axel, vidas paralelas

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”
5

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba
6

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Más Noticias
Cultura, arte, gastronomía y mucho más: conocé todo lo que podés hacer en Tucumán este fin de semana

Cultura, arte, gastronomía y mucho más: conocé todo lo que podés hacer en Tucumán este fin de semana

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Con tu televisor viejo de cualquier marca conseguís un Smart TV: cómo es la nueva promoción de Samsung

Con tu televisor viejo de cualquier marca conseguís un Smart TV: cómo es la nueva promoción de Samsung

El doloroso posteo de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina

El doloroso posteo de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Si vas al baño con el celular, tenés que conocer lo que dice este estudio de Harvard

Si vas al baño con el celular, tenés que conocer lo que dice este estudio de Harvard

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Comentarios