Gastritis: cómo se diagnostica, síntomas y riesgos de consumir antiinflamatorios

La gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago que afecta a una gran parte de la población y que, si no se trata a tiempo, puede derivar en complicaciones como úlceras o incluso en cáncer gástrico. El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó cuáles son las causas más frecuentes, los principales síntomas y qué hábitos conviene modificar para cuidar la salud digestiva.
Gastritis: causas más comunes
Una de las principales razones de la gastritis es la infección por la bacteria Helicobacter pylori, que se transmite de manera intrafamiliar. “Es contagiosa y debe tratarse de inmediato porque puede provocar gastritis y, a largo plazo, cáncer de estómago”, señaló Tartaglione.
Otros factores de riesgo son:
Estrés crónico.
Consumo excesivo de alcohol.
Dietas poco saludables con alimentos irritantes.
Uso prolongado de antiinflamatorios.
Síntomas de la gastritis
De acuerdo con el especialista, los signos de alarma pueden variar en cada paciente, pero los más frecuentes son:
Dolor, ardor o hinchazón en la parte alta del abdomen.
Saciedad rápida.
Náuseas o vómitos.
Anemia.Pérdida de peso sin causa aparente.
Dolor abdominal persistente que no calma.
En algunos casos, puede no presentar síntomas.
“Nosotros, los cardiólogos, estamos muy atentos porque muchas veces el dolor de la gastritis se confunde con el dolor precordial o de pecho”, advirtió Tartaglione.
Riesgos del consumo de antiinflamatorios
El médico insistió en la importancia de no automedicarse. “Las complicaciones de una gastritis pueden ser una úlcera gástrica o sangrado en la materia fecal. Suspendé el consumo excesivo de antiinflamatorios, como ibuprofeno o paracetamol, porque pueden generarte gastritis”, alertó.
Cómo prevenir la gastritis: consejos para un estómago sano
Para cuidar el sistema digestivo, Tartaglione recomendó:
Evitar alimentos picantes y fritos.
Reducir el consumo excesivo de café.
Mantener una dieta equilibrada y saludable.
Consultar siempre a un especialista ante síntomas persistentes.
“Una alimentación sana y la consulta médica son claves para prevenir complicaciones”, concluyó el cardiólogo.