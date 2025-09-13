Gastritis: cómo se diagnostica, síntomas y riesgos de consumir antiinflamatorios

La gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago que afecta a una gran parte de la población y que, si no se trata a tiempo, puede derivar en complicaciones como úlceras o incluso en cáncer gástrico. El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó cuáles son las causas más frecuentes, los principales síntomas y qué hábitos conviene modificar para cuidar la salud digestiva.