Yerba Buena necesita un red vial metropolitana acordada por ley

“Hay una necesidad imperiosa de acuerdos interjurisdiccionales, sobre todo en la accesibilidad entre municipios. Y que la macrotrama de la red vial metropolitana sea definida y respetada por todas las ciudades y que sea establecido por ley o por común acuerdo entre todos los municipios por ordenanzas, de modo que no depende de quién esté a la cabeza de un municipio o de una comuna, sino que sea algo que esté preestablecido y que pueda pensarse con visión de futuro”, opinó la arquitecta Isabel Salas,.
Salas cuenta con una amplia trayectoria en materia urbanística en el Gran Tucumán, y ahora a está a cargo de la comisión que elaboró el nuevo Código de Planeamiento Urbano de Yerba Buena.
“Tanto las conexiones norte/sur como este/oeste deben quedar definidas en esa macrotrama que une todos los municipios y comunas. Sería como la red vial metropolitana. Lo mismo habría que hacer con el transporte público”, continuó la arquitecta.
La accesibilidad
“El problema de la accesibilidad está muy vinculado al transporte, en una red que ni siquiera te permite hacer trasbordos entre municipios, donde en casi todos los casos hay que tomar dos colectivos para ir de un municipio a otro”, detalló Salas a continuación.
“La desconexión en el transporte público impacta directamente en la red vial porque no es una alternativa de movilidad y termina siendo el auto o la moto el único medio. Como también de pensar a futuro cómo se harán y dónde las urbanizaciones que rodean a la capital, porque ese tránsito termina impactando en las pocas avenidas o calles que hoy existen”, agregó.