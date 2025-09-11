Secciones
SociedadActualidad

Yerba Buena necesita un red vial metropolitana acordada por ley

“Hay una necesidad imperiosa de acuerdos interjurisdiccionales, sobre todo en la accesibilidad entre municipios”, opinó una arquitecta.

QUE FLUYA. Un agente de tránsito procura ordenar el paso de vehículos en Solano Vera y Camino de Sirga. QUE FLUYA. Un agente de tránsito procura ordenar el paso de vehículos en Solano Vera y Camino de Sirga. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 3 Hs

“Hay una necesidad imperiosa de acuerdos interjurisdiccionales, sobre todo en la accesibilidad entre municipios. Y que la macrotrama de la red vial metropolitana sea definida y respetada por todas las ciudades y que sea establecido por ley o por común acuerdo entre todos los municipios por ordenanzas, de modo que no depende de quién esté a la cabeza de un municipio o de una comuna, sino que sea algo que esté preestablecido y que pueda pensarse con visión de futuro”, opinó la arquitecta Isabel Salas,.

Salas cuenta con una amplia trayectoria en materia urbanística en el Gran Tucumán, y ahora a está a cargo de la comisión que elaboró el nuevo Código de Planeamiento Urbano de Yerba Buena.

“Tanto las conexiones norte/sur como este/oeste deben quedar definidas en esa macrotrama que une todos los municipios y comunas. Sería como la red vial metropolitana. Lo mismo habría que hacer con el transporte público”, continuó la arquitecta.

La accesibilidad

“El problema de la accesibilidad está muy vinculado al transporte, en una red que ni siquiera te permite hacer trasbordos entre municipios, donde en casi todos los casos hay que tomar dos colectivos para ir de un municipio a otro”, detalló Salas a continuación.

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

“La desconexión en el transporte público impacta directamente en la red vial porque no es una alternativa de movilidad y termina siendo el auto o la moto el único medio. Como también de pensar a futuro cómo se harán y dónde las urbanizaciones que rodean a la capital, porque ese tránsito termina impactando en las pocas avenidas o calles que hoy existen”, agregó.

Temas TucumánYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Más allá de los ojos: ¿qué es la belleza en la experiencia de las personas ciegas?
1

Más allá de los ojos: ¿qué es la belleza en la experiencia de las personas ciegas?

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026
2

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

La roja a Nicolás Otamendi expuso los problemas de la Selección Argentina en la zona defensiva
3

La roja a Nicolás Otamendi expuso los problemas de la Selección Argentina en la zona defensiva

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil
4

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut
5

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut"

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
6

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Más Noticias
El lado oculto del “estar siempre juntos”

El lado oculto del “estar siempre juntos”

“El Norte Rock nos conecta con un público nuevo”

“El Norte Rock nos conecta con un público nuevo”

Efemérides del jueves 11 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 11 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más allá de los ojos: ¿qué es la belleza en la experiencia de las personas ciegas?

Más allá de los ojos: ¿qué es la belleza en la experiencia de las personas ciegas?

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut"

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Comentarios