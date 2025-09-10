Coloquio abierto y gratuito de psicoanálisis en Tucumán sobre los lazos sociales actuales

El movimiento Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano, anunció la realización en Tucumán del Coloquio “Modalidades actuales del lazo social: ¿qué lugar para el sujeto del inconsciente?”. El encuentro tendrá lugar mañana y el sábado en el Centro Cultural Virla. Se trata de una actividad abierta y sin costo destinada a todos los interesados en el debate contemporáneo sobre el psicoanálisis.
Convergencia fue fundado en Barcelona en 1999 con el propósito de habilitar un espacio de discusión sobre cuestiones cruciales de la práctica analítica. Desde entonces se dedica a promover el intercambio entre analistas y a multiplicar los lazos entre quienes ejercen el psicoanálisis, reconociendo la diversidad de las organizaciones que lo integran en función de sus particularidades geográficas, históricas e institucionales.
La institución asume también una identidad inter-idiomática, convencida de que cada lengua enriquece el trabajo analítico y de que resulta necesario evitar la hegemonía de un único idioma. En ese marco se consolidaron la Comisión de Enlace Local y la Comisión de Enlace Regional, que organizan lazos de articulación sin establecer jerarquías entre ciudades o regiones.
En esta oportunidad la Comisión de Enlace de Tucumán, compuesta por el Grupo de Psicoanálisis de Tucumán, la Escuela de Psicoanálisis de Tucumán y la institución TRIEB, tendrá a su cargo la organización del Coloquio. El programa prevé que las acreditaciones comiencen el viernes a las 14, cuando se pondrá en marcha la primera jornada de trabajo. Durante ambas jornadas participarán representantes de las diferentes instituciones que conforman la CERAU, la Comisión de Enlace Regional de Argentina y Uruguay. Este organismo reúne a 16 instituciones de psicoanálisis que presentarán sus escritos y aportes en el marco del evento.
El psicoanálisis se ocupa de lo que acontece en los lazos entre los sujetos. El Coloquio se propone reflexionar sobre esas modalidades actuales de relación, en un tiempo en que con frecuencia aparecen como frágiles, efímeras, descartables o atravesadas por la violencia. Tal escenario, según recuerdan los organizadores, remite a lo que Freud describió como el malestar en la cultura.