Coloquio abierto y gratuito de psicoanálisis en Tucumán sobre los lazos sociales actuales

En esta oportunidad la Comisión de Enlace de Tucumán, compuesta por el Grupo de Psicoanálisis de Tucumán, la Escuela de Psicoanálisis de Tucumán y la institución TRIEB, tendrá a su cargo la organización del Coloquio. El programa prevé que las acreditaciones comiencen el viernes a las 14, cuando se pondrá en marcha la primera jornada de trabajo. Durante ambas jornadas participarán representantes de las diferentes instituciones que conforman la CERAU, la Comisión de Enlace Regional de Argentina y Uruguay. Este organismo reúne a 16 instituciones de psicoanálisis que presentarán sus escritos y aportes en el marco del evento.