Legislatura: oficialistas buscan que se sancione la paridad de género en listas electorales

Actualmente, Tucumán y Tierra del Fuego son las únicas jurisdicciones del país que aún no cuentan con una normativa de paridad. La provincia mantiene vigente la Ley 8.783, que dispone un cupo del 30% de mujeres en las listas. “La figura de la mujer en la vida política y social y en los ámbitos de representación y decisión, en condiciones de paridad debe ser una preocupación del Estado”, consideraron las legisladoras en los fundamentos.