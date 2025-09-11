Legislatura: oficialistas buscan que se sancione la paridad de género en listas electorales

Legisladoras peronistas presentaron un proyecto de ley que apunta a establecer la paridad de género en la conformación de listas electorales, la integración de órganos partidarios y el funcionamiento de entidades colegiadas de Tucumán. La iniciativa que propone modificar el régimen electoral vigente y dejar atrás el sistema de cupo femenino que limita la participación de las mujeres al 30% lleva las firmas de Adriana Najar, Nancy Bulacio, Sandra Figueroa, Paula Galván y Sara Lazarte.
La propuesta ingresada días atrás establece que las listas de candidatos deberán estar compuestas en partes iguales por hombres y mujeres, de manera intercalada y consecutiva, desde el primer titular hasta el último suplente. De igual modo, plantea que el reemplazo de legisladores durante el ejercicio del mandato preserve el equilibrio de género en la Cámara. Es decir, implementar un sistema idéntico al que funciona en el Congreso de la Nación.
Actualmente, Tucumán y Tierra del Fuego son las únicas jurisdicciones del país que aún no cuentan con una normativa de paridad. La provincia mantiene vigente la Ley 8.783, que dispone un cupo del 30% de mujeres en las listas. “La figura de la mujer en la vida política y social y en los ámbitos de representación y decisión, en condiciones de paridad debe ser una preocupación del Estado”, consideraron las legisladoras en los fundamentos.
Las parlamentarias del bloque Justicialista subrayaron que la paridad es una deuda en Tucumán. “Si bien en nuestra provincia está vigente la ley de 2015, la normativa apenas establece un cupo femenino. La paridad es un paso necesario para consolidar una sociedad más justa e igualitaria, conforme lo establece nuestra Constitución y los pactos internacionales de los cuales la Nación es parte”, dijeron.
La propuesta, que sería tenida en cuenta cuando se reactiven las discusiones por la reforma, se suma a otra presentada por Carolina Vargas Aignasse. Los proyectos fueron girados a las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales (preside Javier Noguera), así como a Legislación General (Gerónimo Vargas Aignasse).