Santoral del 11 de septiembre: quiénes son los santos que se celebran en esta fecha

San Pafnucio de Egipto

Discípulo de San Antonio en la región de Tebaida, San Pafnucio se retiró al desierto para llevar una vida de oración y penitencia. Fue elegido obispo pese a su inclinación por la soledad. Sufrió persecuciones y torturas: le arrancaron un ojo y le amputaron una pierna. Se lo recuerda como confesor de la fe y modelo de perseverancia cristiana.