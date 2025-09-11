Septiembre Musical: Luz invita a vivir un nuevo “Amanecer” de folclore y rock

- El amanecer simboliza un nuevo comienzo, la ilusión de que siempre haya una luz que nos guíe. Es la manera de expresar en música un mensaje de renovación y fuerza, algo que sentimos muy necesario en estos tiempos. Van a escuchar el folclore como nunca lo escucharon antes: con arreglos sinfónicos, la fuerza de nuestras raíces y la sensibilidad de las cuerdas. Queremos que cada persona se lleve un amanecer en el corazón.