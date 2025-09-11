Septiembre Musical: Luz invita a vivir un nuevo “Amanecer” de folclore y rock

El folclore tucumano está de estreno y en formato sinfónico fusionando los ritmos tradicionales norteños con clásicos del rock nacional. Hoy debutará el grupo Luz con su espectáculo “Amanecer”, anunciado como un viaje musical entre la tradición y la modernidad que se presentará desde las 21 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), dentro del Septiembre Musical.
El aporte sonoro especial está dado por un ensamble de cuerdas (dos violines, viola y cello) junto con voz, bandoneón, acordeón, bajo y bombo, anticipa Poly Argañaraz. El cantante solista será acompañado en la novel formación por experimentados artistas tucumanos: César Seu (a cargo de la dirección general), María José D’Mari, Víctor Juárez, Pablo Nieva, Carolina Falci, Maximiliano Vece, Giselle Iñigo y Dardo Corvalán. Como invitados en distintas canciones estarán Toni Molteni y Romina Barros.
“El concierto busca ser un mensaje de esperanza y fuerza, uniendo géneros en un diálogo único. Ofreceremos una sonoridad distintiva que conecte las raíces más profundas de la música argentina con lo académico y universal. Nuestra propuesta es que el público viva una experiencia distinta, donde la música de nuestra tierra dialogue y construya un puente entre los mundos musicales de lo popular y lo sinfónico”, plantea Argañaraz en diálogo con LA GACETA.
- ¿Cuál será el repertorio que abordarán?
- “Amanecer” recorrerá el vasto folclore argentino, incorporando también obras de referentes del rock nacional de Fito Páez, Luis Alberto Spinetta y Charly García, reimaginadas bajo una nueva luz sinfónica. La presentación no solo celebra la música, sino que también será un llamado a reflexionar sobre la identidad cultural, la tradición, la modernidad y el futuro. Será algo diferente de lo que ya se viene escuchando en peñas y en festivales.
- ¿Cómo definirías a Luz?
- Como una nueva agrupación que te invita a una noche especia para celebrar lo que somos como cultura, con un futuro lleno de luz. Queremos transmitir esperanza, fuerza y emoción a través de un sonido distinto, donde nuestras raíces dialogan con la elegancia de las cuerdas para generar otros sentimientos, otras emociones con este timbre diferente, hace de que se perciban de otra forma a los temas que interpretaremos.
- ¿El folclore se presta para toda clase de adaptaciones?
- Tomamos el folclore argentino como una identidad amplia que abarca desde las zambas y chacareras hasta el rock, que nos identifican. Todo eso es parte de lo que somos, y al unirlo con la sonoridad sinfónica, logramos una experiencia nueva y emocionante. El folclore está vivo, evoluciona y se mezcla sin perder su esencia. Queremos mostrar que nuestra identidad cultural es amplia, rica y capaz de dialogar con todos los lenguajes musicales.
- ¿Por qué eligieron ese título para el recital presentación?
- El amanecer simboliza un nuevo comienzo, la ilusión de que siempre haya una luz que nos guíe. Es la manera de expresar en música un mensaje de renovación y fuerza, algo que sentimos muy necesario en estos tiempos. Van a escuchar el folclore como nunca lo escucharon antes: con arreglos sinfónicos, la fuerza de nuestras raíces y la sensibilidad de las cuerdas. Queremos que cada persona se lleve un amanecer en el corazón.