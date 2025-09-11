Música popular con Mariela Acotto, Franco Luciani y Esteban Morgado

La velada incluirá un repertorio que abarca a grandes compositores del 2x4 como Alfredo Le Pera, Enrique Cadícamo, los hermanos Homero y Virgilio Expósito y Ástor Piazzolla y clásicos como “Como dos extraños”, “Cuesta abajo”, “Naranjo en flor” y “Nostalgias”, junto con temas del folclore y de las baladas, con la excelencia interpretativa de los experimentados músicos y el aporte de la cantante, que celebrará sus 15 años de trayectoria artística con un estilo interpretativo intenso y aguerrido.