Música popular con Mariela Acotto, Franco Luciani y Esteban Morgado

Un encuentro de alto nivel.

Música popular con Mariela Acotto, Franco Luciani y Esteban Morgado
Franco Luciani (armónica), Esteban Morgado (guitarra) y Mariela Acotto (voz) confluirán esta noche desde las 21 en el teatro Manuel Belgrado (Crisóstomo Álvarez 765), en un encuentro con el virtuosismo y la sensibilidad de los protagonistas en un entorno íntimo. 

La velada incluirá un repertorio que abarca a grandes compositores del 2x4 como Alfredo Le Pera, Enrique Cadícamo, los hermanos Homero y Virgilio Expósito y Ástor Piazzolla y clásicos como “Como dos extraños”, “Cuesta abajo”, “Naranjo en flor” y “Nostalgias”, junto con temas del folclore y de las baladas, con la excelencia interpretativa de los experimentados músicos y el aporte de la cantante, que celebrará sus 15 años de trayectoria artística con un estilo interpretativo intenso y aguerrido. 

