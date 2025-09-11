Agenda de shows en vivo: el ciclo Cultura Bar hace un recorrido por distintos ritmos

El ciclo Cultura Bar plantea un caleidoscopio de distintos ritmos para esta noche, sin cobro de derecho de espectáculos. Desde las 21, Pablo Ferrufino estará en Bar Veracruz (avenida Soldati 684), con un paseo por baladas románticas y boleros hasta el rock nacional y el cuarteto, que recorrerá tanto en su show en vivo como en su nuevo EP que se encuentra en proceso de grabación, con composiciones propias y versiones de clásicos.