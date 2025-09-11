Secciones
Agenda de shows en vivo: el ciclo Cultura Bar hace un recorrido por distintos ritmos
Agenda de shows en vivo: el ciclo Cultura Bar hace un recorrido por distintos ritmos
El ciclo Cultura Bar plantea un caleidoscopio de distintos ritmos para esta noche, sin cobro de derecho de espectáculos. Desde las 21, Pablo Ferrufino estará en Bar Veracruz (avenida Soldati 684), con un paseo por baladas románticas y boleros hasta el rock nacional y el cuarteto, que recorrerá tanto en su show en vivo como en su nuevo EP que se encuentra en proceso de grabación, con composiciones propias y versiones de clásicos.

A la misma hora, Laurel (foto) se presentará en La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos), con su experiencia sonora que viaja entre lo indie, el folclore y el reggae, con una estética íntima y poderosa guiada por la ternura, la introspección y el vínculo con lo natural para crear sus propias canciones, palabras y momentos poéticos.

Otra opción en simultáneo será el show de Gurú en Máncora Cervecería (Congreso 176), la banda integrada por Favio Peralta, Juan Nadal, Homero Sánchez, Martín Bozzani y Santiago Piñero especializada en reggae jamaiquino clásico con matices contemporáneos y sus derivados, con una estética cálida, comprometida y conectada con la cultura musical de la región.

Desde las 21.30, el Bar Irlanda (Catamarca 380) retoma sus tributos a bandas nacionales icónicas del rock con el show de Suerte Vagabunda dedicado a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que incluirá una selección de los mejores temas del grupo liderado por el Indio Solari y Skay Beilinson. Luego, sobre la medianoche, habrá una nueva jam session de blues convocada por Huguis López, con Daniel Amani, Camilo López, Gonzalo Aragón, Rodrigo Bilbao y Nacho Barrionuevo.

Y en Caprice Cervecería (Chacabuco 437), la propuesta recorrerá la trova y la poesía con los escritos y las voces aportadas por Candelaria Rojas Paz y Gastón Córdoba y la música a cargo de Cecilia Quiroga y Álvaro Trejo.

