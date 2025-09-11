Secciones
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Hace 5 Hs

Música en vivo: propuestas en distintos espacios

El rapero Rusherking (foto) trae su disco debut, “Casa 11”, en gira nacional con escala a las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), con la promesa de que será un show imperdible con estrenos y temas conocidos. El piano de Kike Yance invita a una noche íntima, con clásicos de distintos géneros, improvisaciones y una atmósfera especial desde las 21 en El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501). Para quienes quieran disfrutar del tango, René Mauvel se presentará en Tequila (San Juan 1.025), con el aporte folclórico de Miky Páez y Gustavo Linares y la participación especial de El Chino Álvarez y Valeria González.

Danza contemporánea: reponen “Toda la noche galoparé así”

Previo a viajar a Bariloche para participar de un festival internacional, esta noche a las 21.30 se repondrá en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) la propuesta de danza contemporánea “Toda la noche galoparé así”. La creación de Ana Teitelbaum y Guillermo Katz aborda la experiencia física del baile en una investigación sobre la vulnerabilidad, la potencia, la insistencia, el sudor y los rastros de esa materia poética en el público.

La Linterna Mágica: un clásico de Federico Fellini

Desde hoy, La Linterna Mágica cambia su día de proyecciones a los jueves. A las 20.30 se verá “Amarcord”, el filme ganador del Oscar de Federico Fellini de 1973, con función gratuita en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240). Es un retrato de la vida cotidiana de los habitantes de un pueblo en el norte italiano en los años 30, cuando gobernaba el fascismo.

Centro Virla: exposiciones y recital de Nico Ramos

La actividad del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) alcanza distintas expresiones artísticas. En la sección Vitrinas, Lolo García expone hasta fin de mes sus objetos en cerámica, resultado de una experimentación con esmaltes, colores y técnicas diversas como sello distintivo de su producción en la que aborda retratos femeninos monocromos, toros ornamentales y una serie conmemorativa dedicada a las Madres de Plaza de Mayo. En la sala Arcos a las 19.30 Marisa Zorgno habilitará su muestra de dibujos “Mirada interior”; la artista será parte de una exposición colectiva en Alemania en noviembre. “Los colores, la línea, el dibujo y las formas humanas que se definen y difuminan marcan el estilo personal que me caracteriza. Creo un equilibrio entre lo concreto y lo abstracto, capturando no sólo la apariencia sino también la esencia de los personajes”, afirma. En tanto, a las 21 y en el auditorio, Nico Ramos presentará su nuevo disco solista “Identidad”. El cantautor tucumano tiene 16 años de trayectoria y en esta etapa de su carrera aborda un repertorio que incluye obras de compositores locales, clásicos del folclore argentino y canciones de su autoría. Será acompañado por José Pinto, Esteban Najera, Juan Manuel Palacios, Nazareno Lechesi, Diego Maza y Jesús Canaviri. En el show se podrá colaborar con la Fundación Juntarnos.

Fecital en CiTá: de la Chanson Française al folclore latino

La cantautora franco-peruana Christine Audat actuará desde las 22 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) con “Hamaca, lugar del ensueño”, un espectáculo inspirado por los ritmos folclóricos de Perú, la Argentina y Brasil, junto a la chanson française y la música clásica, acompañada por el tucumano Patricio Gómez Saavedra en guitarra. Su propuesta sumerge al público “en una atmósfera onírica donde se expresan temáticas tanto universales y atemporales como emergentes con resonancias de la actualidad, en diálogo con obras de Chabuca Granda, Alicia Maguiña y Victoria Santa Cruz”, promete la cantante.

Humor en la vecindad: “Un hombre sin pasado”

El director finlandés Aki Kaurismäki estrenó en 2002 “Un hombre sin pasado”, que reunió 21 galardones internacionales, con paso prestigioso por los festivales de Cannes y de San Sebastián. Es la historia de un pasajero anónimo que llega en tren a Helsinki, donde es agredido brutalmente por tres individuos para robarle, por lo cual pierde la memoria. Sólo es ayudado por un matrimonio de escasos recursos y una oficial del Ejército de Salvación. La comedia será proyectada, con entrada libre y gratuita, desde las 21.30 en La Vecindad (Las Piedras y Libertad), dentro del ciclo Las Risas organizado por Ciudadela Cine Club.

Espacio Incaa: dos proyecciones

“Suerte de pinos” es la nueva producción de Lorena Muñoz, que se verá entre hoy y el sábado a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251). La realizadora argentina se instala en un pequeño pueblo perdido en medio de un inmenso bosque en el norte de España, a la vera del río Duero donde, durante una fiesta tradicional de origen medieval, cada año los hombres casaderos cortan el pino más alto, largo y recto, y lo clavan en la plaza. En ese mismo lugar, hace siete décadas, hubo un doble feminicidio perpetrado a la vista de todos del que nadie habló, hasta ahora: el sábado 4 de noviembre de 1954 Antonia y su hija Aurora fueron asesinadas por el marido de esta última mientras cruzaban esa misma plaza para pedir ayuda. “Un lugar que esconde fantasmas y nos recuerda que contiene una casa de piedra cerrada con tres candados”, se anticipa en la sinopsis del documental. Dos horas más tarde, en el ciclo gratuito de cine francés, se proyectará “Arthur Rambo” (foto), de Laurent Cantet, con Rabah Nait Oufella, Bilel Chegrani y Antoine Reinartz. “¿Quién es Karim D., el nuevo escritor, joven y comprometido estrella de los medios? ¿O su alias, autor de mensajes de odio que se escribieron hace tiempo y que se recuperaron de los sitios web de las redes sociales?”, plantea el guión.

