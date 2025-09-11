Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espacio Incaa: dos proyecciones

“Suerte de pinos” es la nueva producción de Lorena Muñoz, que se verá entre hoy y el sábado a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251). La realizadora argentina se instala en un pequeño pueblo perdido en medio de un inmenso bosque en el norte de España, a la vera del río Duero donde, durante una fiesta tradicional de origen medieval, cada año los hombres casaderos cortan el pino más alto, largo y recto, y lo clavan en la plaza. En ese mismo lugar, hace siete décadas, hubo un doble feminicidio perpetrado a la vista de todos del que nadie habló, hasta ahora: el sábado 4 de noviembre de 1954 Antonia y su hija Aurora fueron asesinadas por el marido de esta última mientras cruzaban esa misma plaza para pedir ayuda. “Un lugar que esconde fantasmas y nos recuerda que contiene una casa de piedra cerrada con tres candados”, se anticipa en la sinopsis del documental. Dos horas más tarde, en el ciclo gratuito de cine francés, se proyectará “Arthur Rambo” (foto), de Laurent Cantet, con Rabah Nait Oufella, Bilel Chegrani y Antoine Reinartz. “¿Quién es Karim D., el nuevo escritor, joven y comprometido estrella de los medios? ¿O su alias, autor de mensajes de odio que se escribieron hace tiempo y que se recuperaron de los sitios web de las redes sociales?”, plantea el guión.