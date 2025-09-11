Secciones
Cartas de lectores: maestros, artesanos del futuro
Hace 5 Hs

El 11 de septiembre se celebra a quienes tienen en sus manos la noble misión de educar, inspirar y transformar vidas.Los maestros son mucho más que transmisores de conocimientos; son guías, soñadores y arquitectos de un futuro mejor. Cada día, con paciencia y dedicación, cultivan mentes curiosas y corazones valientes, dejando huellas imborrables en cada alumno que pasa por sus aulas. Ser maestro no es solo una profesión, es un acto de amor y compromiso; es despertar la curiosidad en quienes aún no saben del poder de aprender; es tender la mano, abrir caminos y dar alas para que otros alcancen sus sueños. También es enfrentar desafíos con valentía, adaptarse a los tiempos y nunca perder la esperanza en el potencial humano. Gracias por cada lección que trasciende los libros, por enseñar valores, empatía y respeto. Gracias por creer en nosotros, incluso cuando nosotros mismos dudamos. Gracias por ser faros de luz en momentos de oscuridad, por ver más allá de nuestra capacidad y por sembrar las semillas de un mundo más justo y sabio. En este día del maestro, quieiera expresar mi gratitud infinita. Su labor es la base de toda sociedad, el pilar que sostiene el progreso y la esperanza. Que su vocación siga iluminando generaciones, y que cada esfuerzo sea recompensado con el reconocimiento y el cariño que merecen.

Rodolfo Ruarte

Las Heras 515 - S. M. de Tucumán

