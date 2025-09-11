La crisis del transporte público

Todo ello incide en medio de un escenario de incertidumbre que se arrastra desde hace mucho tiempo y que ha tenido momentos en los que se ahondó la crisis con paros de choferes y con reclamos de empresarios por falta de fondos para mantener las unidades o renovarlas o para comprar repuestos o combustibles, además de los salarios del personal. El Gobierno provincial, cuando la Nación se desentendió de los subsidios, asumió el costo de la ayuda para el mantenimiento del sistema que se sustenta con tarifas determinadas por el Estado, así como los recorridos y los horarios y las compensaciones. También hubo una disminución de esas fuertes tensiones cuando la Provincia ayudó con la compra de 100 colectivos y la Municipalidad organizó el sistema de carriles exclusivos -que permitieron bajar costos y mejorar la frecuencia de los servicios-, y comenzó a mejorar el pavimento de las arterias por las que circulan los colectivos y el estado de las paradas.