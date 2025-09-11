Efemérides del jueves 11 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 11 de septiembre de 1888 fallece el ex presidente argentino, senador nacional por San Juan (1874-1879) y ministro de Interior (1879), Domingo Faustino Sarmiento, en Asunción del Paraguay a sus 77 años. En homenaje a su constante lucha por promover la educación en el país, el 11 de septiembre se estableció como fecha para celebrar el Día del Maestro en Argentina en conmemoración de la fecha de su muerte.
Por otra parte, el mundo recuerda cada 11 de septiembre el atentado contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de New York que fuera perpetrado en 2001 por miembros de Al-Qaeda. Se trató del ataque terrorista más grave e impactantes en la historia de Estados Unidos, en el que fallecieron cerca de 3.000 personas.
A su vez, el 11 de septiembre de 1985, las principales figuras de la última dictadura militar en Argentina se sentaron en el banquillo de los acusados durante el recordado Juicio a las Juntas.
Además, el 11 de septiembre de 1973 se produce el primer golpe de Estado en Chile, liderado por Augusto Pinochet, que culmina con el suicidio del presidente socialista Salvador Allende ante el avance de las Fuerzas Armadas.
Efemérides 11 de septiembre
Día del Maestro (en Argentina)
Día Mundial de los Primeros Auxilios
1541 – Un terremoto destruye totalmente la ciudad de Guatemala.
1766 – Carlos III admite a los indígenas americanos en las comunidades religiosas y los acepta para cargos civiles.
1810 – Se inaugura en Buenos Aires la Academia de Matemáticas, dirigida por el teniente coronel Felipe Sentenach.
1810 – La Junta Provisional de Gobierno ordena que los particulares entreguen sus armas en la residencia de Miguel de Azcuénaga.
1823 – Muere el economista inglés David Ricardo.
1852 – Buenos Aires se separa del resto del país tras una alianza entre antiguos unitarios y federales rosistas.
1853 – Se utiliza por primera vez el telégrafo eléctrico.
1888 – Muere Domingo Faustino Sarmiento, en Asunción del Paraguay.
1910 – Se funda la Sociedad Argentina de Autores Dramáticos y Líricos. En 1933, se constituirá como la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores).
1910 – Nace Manuel Mujica Láinez, escritor, crítico de arte, biógrafo y periodista argentino.
1911 – Nace Bola de Nieve (Ignacio Villa), cantautor y pianista cubano.
1919 – Los marines invaden Honduras.
1922 – Empieza el mandato británico sobre Palestina.
1926 – Atentado contra Mussolini en Roma, en el que resultan heridos ocho transeúntes.
1929 – Primer vuelo del autogiro, antecedente del helicóptero, cruzando el Canal de la Mancha.
1930 – Hace erupción el volcán Stromboli, "el faro del Mediterráneo".
1940 – Nace Brian de Palma, cineasta.
1941 – Segunda Guerra Mundial:el presidente Roosevelt ordena a la Armada que dispare contra cualquier buque alemán en aguas entre la costa oriental de EEUU e Islandia.
1943 – El lujoso transatlántico italiano "Conte di Savoia" es hundido en Venecia por la aviación alemana.
1945 – Nace Franz Beckenbauer, ex futbolista y ahora director técnico alemán.
1948 – Muere Muhammad Ali Jinnah, primer gobernador de Pakistán.
1950 – Muere Jan Smuts, estadista sudafricano.
1965 – Nace Pablo Granados, actor, conductor y humorista argentino.
1965 – Nace Moby (Richard Melville Hall), músico, dj y productor estadounidense.
1967 – Nace el cantante Harry Connick Jr.
1967 – La sonda Surveyor 5 envía desde la superficie de la Luna, resultados de los análisis químicos realizados en el suelo del satélite.
1971 – Muere Nikita Sergeyevich Khrushchev, dirigente soviético.
1973 – Pinochet encabeza un alzamiento militar en Chile que culmina con la muerte del presidente Salvador Allende y la toma el poder.
1980 – Se aprueba en referéndum la nueva Constitución de Chile
1982 – Miguel de la Madrid es nombrado oficialmente presidente de México.
1985 – Tres ex-presidentes argentinos de facto se sientan en el banquillo de los acusados
1987 – Muere Peter Tosh, músico jamaiquino.
1991 – La URSS decide retirar sus tropas de Cuba, calculadas en once mil hombres.
1992 – Tormentas monzónicas causan la muerte de 2000 personas en el norte de la India y en Pakistán.
1997 – Escocia recupera un Parlamento autónomo en un referéndum que registra un 74,3 por ciento de votos afirmativos.
1997 – Muere Fernando Ayala, cineasta argentino.
2001 – Dos aviones de pasajeros se estrellan contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de New York y un tercero contra el Pentágono en Washington en el mayor atentado terrorista realizado dentro de los Estados Unidos. El grupo terrorista Al-Qaeda del fundamentalista Osama Bin Laden es el sospechoso número uno de los atentados.
2003 – Muere Julio César Castro, escritor y humorista uruguayo.
2007 – Rusia prueba el "Padre de todas las bombas", el arma convencional no nuclear más potente jamás usada en combate.
2008 – Muere Salvador Sammaritano, periodista y crítico de cine argentino.
2011 – Se inaugura en EE.UU. el Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre por el décimo aniversario de los ataques del 11-S.
2016 – Muere Dalmiro Sáenz, escritor y dramaturgo argentino.
2018 – Muere Horacio Molina, músico y cantor de tango argentino.