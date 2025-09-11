Efemérides del jueves 11 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 11 de septiembre de 1888 fallece el ex presidente argentino, senador nacional por San Juan (1874-1879) y ministro de Interior (1879), Domingo Faustino Sarmiento, en Asunción del Paraguay a sus 77 años. En homenaje a su constante lucha por promover la educación en el país, el 11 de septiembre se estableció como fecha para celebrar el Día del Maestro en Argentina en conmemoración de la fecha de su muerte.