El pozo de los Números de Oro de LA GACETA quedó vacante: acumula la increíble suma de $5.400.000

Si tu tarjeta contiene el sello de “usuario tarjeta Sol” duplicas tu premio y te llevás $10.800.000.

Hace 1 Hs

La emoción sigue creciendo semana a semana con Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA que despierta ilusión en miles de participantes. Dado que en la semana pasada no hubo ganadores, el pozo llegó a los $5.400.000, una suma que continúa aumentando.

Este viernes, quienes reciban su cartón junto al diario tendrán una nueva chance de llevarse este espectacular premio.

Pero eso no es todo: hay un plus que puede multiplicar la alegría. Si el afortunado lector presenta una tarjeta marcada con el sello “Usuario Tarjeta Sol”, el monto se duplica y el premio final se convierte en $10.800.000.

Los titulares de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas cada lunes entre las 17.30 y las 20.30 en la sede ubicada en La Rioja 265.

Además del gran pozo acumulado, Números de Oro tiene Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $160.000. Estos premios pueden ser utilizados en reconocidos comercios de Tucumán como: Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin, Sportsman y GMKT (este último entrega el monto en efectivo).

Para no perderte ninguna novedad, conocer historias de ganadores y mantenerte al tanto de todo lo que pasa, seguí las redes sociales oficiales de Números de Oro: Facebook e Instagram

Temas TucumánNúmeros de Oro de LA GACETA
