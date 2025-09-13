Día del Chocolate: destinos para saborear el mundo viajando

Este 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate, una fecha que invita a disfrutar no solo de su sabor, sino también de su historia, su producción y su vínculo con las culturas que lo convirtieron en protagonista. En ese espíritu, hay destinos donde el chocolate no solo se consume, sino que se vive como una verdadera experiencia sensorial y turística.
Desde los paisajes patagónicos hasta rincones de Latinoamérica con fuerte tradición cacaotera, estos lugares ofrecen experiencias para quienes eligen viajar con el paladar como brújula.
Destinos nacionales
Bariloche, en Río Negro, es el emblema argentino del chocolate artesanal. Sus chocolaterías son una parada obligada y durante Semana Santa, la ciudad celebra la Fiesta Nacional del Chocolate, un evento que combina tradición, turismo y dulzura.
En Córdoba, Villa General Belgrano ofrece un toque centroeuropeo con su repostería típica y chocolates caseros, ideales para acompañar la experiencia gastronómica de la región.
Otros destinos patagónicos como San Martín de los Andes y Ushuaia también destacan por su producción regional de chocolate, que se suma a la belleza natural del entorno para una escapada completa.
Destinos internacionales
El cacao también tiene su ruta fuera del país. En Colombia, regiones como Santander y el Eje Cafetero ofrecen recorridos por fincas donde se cultiva y transforma el cacao, con visitas que combinan naturaleza, cultura y sabores intensos.
En Panamá, el cacao de alta gama ha impulsado experiencias turísticas en lugares como Bocas del Toro y Boquete, donde es posible conocer todo el proceso de producción del chocolate.
México, cuna ancestral del cacao, propone experiencias en ciudades como Oaxaca y Chiapas, donde se mezclan historia prehispánica y gastronomía, con chocolates que honran la herencia maya y azteca.
En Cusco, Perú, además de su cercanía a Machu Picchu, los viajeros pueden visitar el Choco Museo y conocer los secretos del cacao peruano, uno de los más valorados del mundo.
Tendencias: viajar con sabor
Cada vez más personas eligen destinos con propuestas gastronómicas auténticas y experiencias relacionadas con productos locales. Las escapadas cortas dentro de Argentina y los viajes a ciudades coloniales de Latinoamérica ganan protagonismo entre quienes buscan combinar cultura, naturaleza y sabores regionales, según un informe de la empresa Despegar.
Para quienes planean un viaje con estos fines, los paquetes que incluyen vuelos, alojamiento y actividades suelen resultar más convenientes. Además, aprovechar promociones y financiación puede hacer la experiencia aún más accesible.