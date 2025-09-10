Con una inversión de más de $6.700 millones, el Gobierno anunció la reactivación de 135 viviendas en la capital tucumana

El gobernador, Osvaldo Jaldo, firmó este miércoles un acuerdo para reactivar 135 viviendas en la capital tucumana que habían quedado abandonadas y paralizadas durante la gestión nacional anterior. La iniciativa demandará una inversión de $6.726.166.940,94 y forma parte de una política habitacional integral que, según el mandatario, abarca no solo a la capital, sino también a los 18 municipios y 93 comunas de la provincia.