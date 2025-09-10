Con una inversión de más de $6.700 millones, el Gobierno anunció la reactivación de 135 viviendas en la capital tucumana

El gobernador, Osvaldo Jaldo, firmó este miércoles un acuerdo para reactivar 135 viviendas en la capital tucumana que habían quedado abandonadas y paralizadas durante la gestión nacional anterior. La iniciativa demandará una inversión de $6.726.166.940,94 y forma parte de una política habitacional integral que, según el mandatario, abarca no solo a la capital, sino también a los 18 municipios y 93 comunas de la provincia.
En su intervención, Jaldo destacó el compromiso de su gestión. “Nosotros nos hicimos cargo hace un año y nueve meses de este gobierno, y a pesar de no haber completado la mitad de nuestro mandato, hemos tomado la decisión de reactivar todos los proyectos habitacionales que habían sido paralizados por diversas razones”.
Mencionó como ejemplo el caso de las viviendas de Manantial Sur, que durante años permanecieron deterioradas, vandalizadas y desatendidas.
Obras con recursos propios y apoyo privado
El gobernador remarcó que, a pesar del desfinanciamiento de la obra pública por parte del gobierno nacional, Tucumán pudo continuar con los proyectos utilizando recursos propios. En ese sentido, valoró el acompañamiento de las empresas locales:
“A pesar de los atrasos en los pagos, las empresas tucumanas mantuvieron sus obradores y apoyaron el desarrollo de proyectos como el Procrear Tucumán, que prevé la construcción de 1.600 viviendas”.
Jaldo aseguró que la reactivación no solo busca dar respuesta a la necesidad habitacional, sino también dinamizar la economía provincial mediante la generación de empleo y el sostenimiento de la actividad de las constructoras.
Superávit provincial y eficiencia fiscal
El mandatario también hizo hincapié en la situación financiera de la provincia. “El esfuerzo de los tucumanos ha sido clave para salir adelante, y lo seguimos haciendo con nuestras propias fuerzas, sin esperar por financiamiento externo”.
En esa línea, destacó que uno de los principales logros de su gestión ha sido alcanzar el equilibrio fiscal, lo que permitió sostener la obra pública con fondos propios.
Finalmente, Jaldo convocó a la ciudadanía a acompañar este proceso. “En momentos difíciles, es fundamental el trabajo conjunto y el compromiso compartido para superar los desafíos económicos y sociales”.
Detalles de la obra
Las viviendas estarán ubicadas en el sector Este de San Miguel de Tucumán, a 50 metros de la Autopista Ruta 9. Cada unidad contará con dos dormitorios, cocina/estar/comedor, baño, lavadero, y estarán adaptadas para personas con discapacidad motriz.
La urbanización incluye servicios de agua potable, cloacas, gas natural, electricidad de baja y media tensión, cordón, cuneta, alumbrado público, espacios verdes y equipamiento.
El avance acumulado hasta noviembre de 2023 fue del 28,55%. La obra, iniciada en septiembre de 2022, quedó paralizada en diciembre de 2023 y será reactivada el 10 de septiembre de 2025.
En el acto acompañaron al gobernador el vicegobernador Miguel Acevedo; la intendenta Rossana Chahla; ministros del gabinete provincial; autoridades del IPVDU; referentes de la Uocra, Sitravi y la Cámara Tucumana de la Construcción, además de legisladores y jefes policiales.