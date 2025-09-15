Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

Para celebraciones, un quincho o un jardín con pileta se alquila entre $ 300.000 y $ 1.000.000 por evento. Incluso los espacios más pequeños, como una habitación, un garaje o un quincho sencillo, pueden facturar entre $ 20.000 y $ 60.000 por hora, llegando en algunos casos a montos de $ 400.000.