Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

La plataforma argentina SpacePal permite que ambientes desaprovechados se transformen en ingresos atractivos.

ESPACIOS ABIERTOS. Los jardines con pileta y áreas verdes son los ambientes más buscados para eventos y sesiones de fotos. ESPACIOS ABIERTOS. Los jardines con pileta y áreas verdes son los ambientes más buscados para eventos y sesiones de fotos. / SPACEPAL
Hace 3 Hs

El alquiler de espacios vacíos dentro de una vivienda puede transformarse en una opción para generar ingresos adicionales. Lo que antes eran terrazas, habitaciones o quinchos sin uso, se convienten en locaciones valoradas por productoras, fotógrafos y organizadores de acontecimientos.

La plataforma argentina SpacePal se presenta como el “Airbnb de los eventos”, y ofrece la posibilidad de publicar un espacio, fijar un precio y recibir reservas con contratos flexibles. El sistema funciona en todo el país, y permite que los anfitriones definan horarios y condiciones de uso, con el respaldo de asesoramiento y garantías de seguridad.

Los espacios más demandados

Según datos de SpacePal, las casas con jardín, galerías y piletas concentran el 28% de las reservas. Estos lugares suelen alquilarse por jornadas de hasta nueve horas, lo que los convierte en los preferidos para cumpleaños, casamientos y reuniones familiares.

PLATAFORMA DIGITAL. SpacePal permite publicar y alquilar espacios vacíos con fotos y videos de alta calidad para atraer clientes. PLATAFORMA DIGITAL. SpacePal permite publicar y alquilar espacios vacíos con fotos y videos de alta calidad para atraer clientes. / CAPTURA DE PANTALLA

También se destacan los departamentos con terraza y los estudios de fotografía, así como los salones, bares y oficinas. Cada tipo de espacio responde a una demanda concreta: sesiones de fotos, que representan el 34% de las actividades; grabaciones de videoclips; capacitaciones y celebraciones de diversa escala.

La clave para que estos espacios resulten atractivos está en la experiencia visual. La plataforma enfatiza la importancia de subir fotos y videos de calidad, ya que la primera impresión suele definir la decisión del cliente.

Cuánto se puede ganar

Los ingresos varían según la ubicación y el tipo de espacio. En Buenos Aires, una terraza, un jardín o una oficina sin uso pueden generar entre $ 150.000 y $ 500.000 por día. En el rubro audiovisual, las casas luminosas utilizadas para filmaciones alcanzan cifras que van desde $ 500.000 hasta $ 1.200.000 diarios.

Para celebraciones, un quincho o un jardín con pileta se alquila entre $ 300.000 y $ 1.000.000 por evento. Incluso los espacios más pequeños, como una habitación, un garaje o un quincho sencillo, pueden facturar entre $ 20.000 y $ 60.000 por hora, llegando en algunos casos a montos de $ 400.000.

Con una buena ubicación y un espacio cuidado, un propietario puede superar $ 1.500.000 al mes, y algunos anfitriones ya alcanzaron ingresos superiores a U$S 5.000 mensuales gracias a la alta demanda.

Un modelo flexible y seguro

El diferencial de SpacePal es la flexibilidad: contratos por horas, asesoramiento para fijar tarifas competitivas y acompañamiento en todo el proceso. Esto permite que tanto anfitriones como clientes tengan una experiencia segura y adaptada a sus necesidades.

La propuesta se presenta como una alternativa concreta para quienes buscan generar ingresos adicionales sin necesidad de grandes inversiones, aprovechando un recurso que muchas veces está al alcance de la mano: un espacio vacío.

