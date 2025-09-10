Secciones
Un experto explicó que uno de los parámetros fundamentales para acceder a un contrato es que el valor del pago mensual no supere el 30% de los ingresos.

¿Cuánto hay que ganar para arrendar un departamento en Chile? Este es el sueldo mínimo requerido
10 Septiembre 2025

Tener una vivienda propia es el sueño de muchos, pero mientras aquello no se concreta, el arriendo suele convertirse en la alternativa más común para quienes buscan independencia. En ese escenario, especialistas han precisado cuál es el ingreso que deben percibir las personas interesadas en arrendar un departamento de un dormitorio en la capital.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Cristóbal Bravo, head of research de Toctoc, explicó que uno de los parámetros fundamentales para acceder a un contrato de arriendo es que el valor del pago mensual no supere el 30% de los ingresos.

“Por ejemplo, un departamento de un dormitorio y un baño en comunas como Ñuñoa, Providencia o Vitacura puede exigir ingresos que van desde $1.400.000 hasta más de $2.400.000. Para vivir ahí, las personas deben considerar además el costo del gasto común dentro del presupuesto”, detalló Bravo.

Según el citado medio, se elaboró un listado con los ingresos requeridos para arrendar un departamento de un dormitorio en las 15 comunas más demandadas de Santiago, con diferencias significativas dependiendo del sector.

Los precios de los alquileres por comunas 

Lo Barnechea – 52 m² – $832.462

Vitacura – 42 m² – $730.368

Las Condes – 47 m² – $718.587

Providencia – 44 m² – $569.373

Ñuñoa – 38 m² – $439.791

Macul – 38 m² – $361.257

La Florida – 36 m² – $325.917

Recoleta – 36 m² – $310.210 

San Joaquín – 36 m² – $306.283

San Miguel – 35 m² – $294.503 

Santiago – 34 m² – $282.723

Quinta Normal – 34 m² – $282.723

La Cisterna – 34 m² – $267.016

Independencia – 32 m² – $251.309

Estación Central – 32 m² – $231.676

