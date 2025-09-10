Secciones
Chile

¿Cuánto hay que ganar para arrendar un departamento en Chile? Este es el sueldo mínimo requerido

Un experto explicó que uno de los parámetros fundamentales para acceder a un contrato es que el valor del pago mensual no supere el 30% de los ingresos.

¿Cuánto hay que ganar para arrendar un departamento en Chile? Este es el sueldo mínimo requerido
Hace 1 Hs

Tener una vivienda propia es el sueño de muchos, pero mientras aquello no se concreta, el arriendo suele convertirse en la alternativa más común para quienes buscan independencia. En ese escenario, especialistas han precisado cuál es el ingreso que deben percibir las personas interesadas en arrendar un departamento de un dormitorio en la capital.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Cristóbal Bravo, head of research de Toctoc, explicó que uno de los parámetros fundamentales para acceder a un contrato de arriendo es que el valor del pago mensual no supere el 30% de los ingresos.

“Por ejemplo, un departamento de un dormitorio y un baño en comunas como Ñuñoa, Providencia o Vitacura puede exigir ingresos que van desde $1.400.000 hasta más de $2.400.000. Para vivir ahí, las personas deben considerar además el costo del gasto común dentro del presupuesto”, detalló Bravo.

Según el citado medio, se elaboró un listado con los ingresos requeridos para arrendar un departamento de un dormitorio en las 15 comunas más demandadas de Santiago, con diferencias significativas dependiendo del sector.

Los precios de los alquileres por comunas 

Lo Barnechea – 52 m² – $832.462

Vitacura – 42 m² – $730.368

Las Condes – 47 m² – $718.587

Providencia – 44 m² – $569.373

Ñuñoa – 38 m² – $439.791

Macul – 38 m² – $361.257

La Florida – 36 m² – $325.917

Recoleta – 36 m² – $310.210 

San Joaquín – 36 m² – $306.283

San Miguel – 35 m² – $294.503 

Santiago – 34 m² – $282.723

Quinta Normal – 34 m² – $282.723

La Cisterna – 34 m² – $267.016

Independencia – 32 m² – $251.309

Estación Central – 32 m² – $231.676

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cortes de luz: Las Condes y nueve comunas más afectadas este miércoles por trabajos de Enel
1

Cortes de luz: Las Condes y nueve comunas más afectadas este miércoles por trabajos de Enel

Quién es Katia Hoffmann, finalista de Miss Valdivia 2025 que protagonizó una violenta pelea a la salida de una disco
2

Quién es Katia Hoffmann, finalista de Miss Valdivia 2025 que protagonizó una violenta pelea a la salida de una disco

¿Se suma al comando de Jara? Francisco Vidal habló de su futuro tras su polémica salida de TVN
3

¿Se suma al comando de Jara? Francisco Vidal habló de su futuro tras su polémica salida de TVN

¿Cuánto hay que ganar para arrendar un departamento en Chile? Este es el sueldo mínimo requerido
4

¿Cuánto hay que ganar para arrendar un departamento en Chile? Este es el sueldo mínimo requerido

El estremecedor relato de Ariela Medeiros tras denunciar a su pareja: Creí que me iba a matar
5

El estremecedor relato de Ariela Medeiros tras denunciar a su pareja: "Creí que me iba a matar"

Más Noticias
Cortes de luz: Las Condes y nueve comunas más afectadas este miércoles por trabajos de Enel

Cortes de luz: Las Condes y nueve comunas más afectadas este miércoles por trabajos de Enel

Quién es Katia Hoffmann, finalista de Miss Valdivia 2025 que protagonizó una violenta pelea a la salida de una disco

Quién es Katia Hoffmann, finalista de Miss Valdivia 2025 que protagonizó una violenta pelea a la salida de una disco

¿Se suma al comando de Jara? Francisco Vidal habló de su futuro tras su polémica salida de TVN

¿Se suma al comando de Jara? Francisco Vidal habló de su futuro tras su polémica salida de TVN

El estremecedor relato de Ariela Medeiros tras denunciar a su pareja: Creí que me iba a matar

El estremecedor relato de Ariela Medeiros tras denunciar a su pareja: "Creí que me iba a matar"

Confirmado por Enel: ocho comunas de la Región Metropolina sufrirán hoy cortes de luz

Confirmado por Enel: ocho comunas de la Región Metropolina sufrirán hoy cortes de luz

Apple lanza el iPhone 17 con pantallas más grandes y mejoras en la cámara: ¿cuándo llegaría a Chile?

Apple lanza el iPhone 17 con pantallas más grandes y mejoras en la cámara: ¿cuándo llegaría a Chile?

Alerta en Chile: nubes convectivas con características tornádicas podrían formarse en dos regiones

Alerta en Chile: nubes convectivas con características tornádicas podrían formarse en dos regiones

Fiestas Patrias en Chile: cuándo es obligatorio izar la bandera y de cuánto son las multas por no hacerlo

Fiestas Patrias en Chile: cuándo es obligatorio izar la bandera y de cuánto son las multas por no hacerlo

Comentarios