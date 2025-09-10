¿Cuánto hay que ganar para arrendar un departamento en Chile? Este es el sueldo mínimo requerido

Tener una vivienda propia es el sueño de muchos, pero mientras aquello no se concreta, el arriendo suele convertirse en la alternativa más común para quienes buscan independencia. En ese escenario, especialistas han precisado cuál es el ingreso que deben percibir las personas interesadas en arrendar un departamento de un dormitorio en la capital.
En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Cristóbal Bravo, head of research de Toctoc, explicó que uno de los parámetros fundamentales para acceder a un contrato de arriendo es que el valor del pago mensual no supere el 30% de los ingresos.
“Por ejemplo, un departamento de un dormitorio y un baño en comunas como Ñuñoa, Providencia o Vitacura puede exigir ingresos que van desde $1.400.000 hasta más de $2.400.000. Para vivir ahí, las personas deben considerar además el costo del gasto común dentro del presupuesto”, detalló Bravo.
Según el citado medio, se elaboró un listado con los ingresos requeridos para arrendar un departamento de un dormitorio en las 15 comunas más demandadas de Santiago, con diferencias significativas dependiendo del sector.
Los precios de los alquileres por comunas
Lo Barnechea – 52 m² – $832.462
Vitacura – 42 m² – $730.368
Las Condes – 47 m² – $718.587
Providencia – 44 m² – $569.373
Ñuñoa – 38 m² – $439.791
Macul – 38 m² – $361.257
La Florida – 36 m² – $325.917
Recoleta – 36 m² – $310.210
San Joaquín – 36 m² – $306.283
San Miguel – 35 m² – $294.503
Santiago – 34 m² – $282.723
Quinta Normal – 34 m² – $282.723
La Cisterna – 34 m² – $267.016
Independencia – 32 m² – $251.309
Estación Central – 32 m² – $231.676