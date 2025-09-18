Secciones
Amazon versus Tierra del Fuego: cuál es la mejor opción para comprar celulares

Los precios de Samsung, iPhone y Motorola varían según el canal de venta, con diferencias de precios de hasta el 50%.

TECNOLOGÍA. Courier TDF y Amazon ofrecen celulares con envío a precios mucho más bajos que el mercado local, con opciones para distintos perfiles de compradores. TECNOLOGÍA. Courier TDF y Amazon ofrecen celulares con envío a precios mucho más bajos que el mercado local, con opciones para distintos perfiles de compradores. / GOOGLE
18 Septiembre 2025

El nuevo canal Courier TDF conecta directamente a las fábricas de Tierra del Fuego con consumidores y ya vende celulares a precios internacionales sin IVA ni aranceles. En paralelo, Amazon envía smartphones al país con costos totales que compiten de igual a igual.

En un mercado donde los celulares se venden en pesos con altos recargos, Courier TDF rompe el molde: fabricantes como Mirgor ofrecen equipos con exención del 21% de IVA, con entrega rápida por correo y garantía local de 12 meses. Comenzaron a ofrecer modelos como el Galaxy S25 Ultra, el S25+ y el S25 base, todos en dólares, con envío calculado al avanzar en la compra.

Mientras tanto, Amazon Global aprovecha el régimen que permite importar hasta U$S 400 sin aranceles, calcula los impuestos por adelantado y entrega en todo el país. Esto abrió una vía para acceder a iPhones y Motorola con precios finales que reducen la brecha con el retail local.

Samsung: el Galaxy llega con descuento real

El Samsung Galaxy S25 Ultra (512 GB) aparece en Courier TDF a U$S 1.559, sin impuestos. Eso se traduce a $ 2,3 millones según la última cotización oficial de la divisa.

En Amazon, el mismo modelo ronda los U$S 1.049 con envío e impuestos incluidos, lo que equivale a aproximadamente $ 1,6 millones. Con ese precio, se ahorran casi $ 700.000 si se compra por Amazon.

Otro modelo disponible en Courier TDF es el Galaxy S25+ (512 GB) por U$S 1.269, mientras que el Galaxy S25 base (512 GB) se ofrece a U$S 1.079, ambos exentos de IVA.

En Amazon, los equivalentes se consiguen en torno a los U$S 1.049 (S25+) o U$S 899 (S25 base) con envío incluido. Así, Courier TDF sigue siendo competitivo gracias a su garantía, mientras que Amazon gana por unos cientos de dólares menos.

iPhone: sólo disponible vía importación

Apple no fabrica en Tierra del Fuego, por lo que sus modelos no están disponibles en Courier TDF. 

Por ejemplo, un iPhone 15 Pro Max (256 GB) se consigue en Amazon por unos U$S 1.450 con envío e impuestos ya cargados, lo que equivale a $ 2,2 millones, frente a alrededor de $ 4,8 millones en tiendas nacionales. 

Esta vía permite comprar el último modelo a casi la mitad de precio, aunque la garantía es internacional y no siempre puede gestionarse en los servicios técnicos locales.

Motorola: más barato por Amazon

Aún no hay Motorola en Courier TDF. Sin embargo, Amazon ofrece una alternativa fresca y económica: el Motorola Edge 50 Ultra. Este modelo está en $ 900.000 en tiendas locales y en U$S 488 en Amazon, es decir, alrededor de $ 730.000 aproximadamente.

Otro ejemplo es el Moto G84 (256 GB), que desciende de $ 600.000 a aproximadamente U$S 309 ($ 460.000).

De esta forma, Amazon se posiciona como una opción sólida para conseguir teléfonos Motorola liberados a precios considerablemente más bajos que en el comercio argentino.

¿A dónde conviene comprar?

Courier TDF ofrece precios en dólares libres de IVA, garantía local y soporte técnico, ideales para quien prioriza respaldo posventa.

Amazon, por su parte, abre el acceso a iPhones y Motorolas con un ahorro relevante y facilidad para hacer la transacción, pese a no tener garantía local directa.

La clave para pagar los mejores precios está en contar con dólares oficiales. Quienes lo hagan, pueden prescindir de los valores de los retailers tradicionales y adquirir el celular a precios internacionales.

