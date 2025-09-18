Amazon versus Tierra del Fuego: cuál es la mejor opción para comprar celulares

En un mercado donde los celulares se venden en pesos con altos recargos, Courier TDF rompe el molde: fabricantes como Mirgor ofrecen equipos con exención del 21% de IVA, con entrega rápida por correo y garantía local de 12 meses. Comenzaron a ofrecer modelos como el Galaxy S25 Ultra, el S25+ y el S25 base, todos en dólares, con envío calculado al avanzar en la compra.