¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

Tucumán se prepara para una cita que promete quedar grabada en la memoria de quienes aman la aventura. La sexta edición de La Batalla de Tucumán, el primer desafío épico de mountain bike de la provincia, llega con novedades que amplían la experiencia: sumará por primera vez una carrera de running y espera convocar a más de mil competidores de distintos puntos del país. La competencia se realizará el 14 de septiembre.