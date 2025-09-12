¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

Tucumán se prepara para una cita que promete quedar grabada en la memoria de quienes aman la aventura. La sexta edición de La Batalla de Tucumán, el primer desafío épico de mountain bike de la provincia, llega con novedades que amplían la experiencia: sumará por primera vez una carrera de running y espera convocar a más de mil competidores de distintos puntos del país. La competencia se realizará el 14 de septiembre.
El evento no solo busca consolidarse en el calendario deportivo, también propone un viaje en el tiempo. La carrera recuerda uno de los hitos más trascendentes del camino hacia la independencia, invitando a los participantes a honrar la historia con cada pedaleo y cada zancada.
Un reto para cada nivel de deportista
La competencia ofrece cuatro modalidades de mountain bike pensadas para todos los perfiles. La de 100 kilómetros, con un ascenso que llega a los 2.200 metros sobre el nivel del mar, exige máxima preparación y resistencia. Es el gran desafío de quienes entrenan de manera profesional y buscan superar sus propios límites.
En paralelo, la prueba de 80 kilómetros se eleva hasta los 1.540 metros, un reto intermedio que demanda técnica y fortaleza. Los recorridos de 50 kilómetros y de 45 kilómetros, en su versión tradicional y adaptada, funcionan como la puerta de entrada ideal para quienes quieren iniciarse en la adrenalina del MTB, con ascensos de hasta 600 metros.
Este año, además, La Batalla de Tucumán suma un circuito de running de 10 kilómetros con calles a desnivel y paisajes naturales. Una opción pensada tanto para corredores experimentados como para quienes buscan su primera experiencia en montaña.
Costo de inscripción y formas de pago
Los organizadores informaron que el primer paso para inscribirse es realizar el pago y adjuntar el comprobante en el sistema. Recién después se debe completar la planilla de inscripción.
- 100K y 80K: $270.000. Con transferencia, $120.000 + $150.000 en acreditación.
- 50K: $240.000. Con transferencia, $90.000 + $150.000 en acreditación.
- Categoría individual en todas las distancias: $135.000. Con transferencia, $35.000 + $100.000 en acreditación (efectivo).
Los pagos se realizan por transferencia al CBU 0070089430004120181646, alias LAVIEJAESCUELATIGRE, a nombre de Juan Pablo Frías Silva.
La inscripción puede completarse en la web oficial: labatalladetucumanmtb.com.ar
Una experiencia que trasciende lo deportivo
Más que una competencia, La Batalla de Tucumán se convirtió en una experiencia que conecta historia, esfuerzo y naturaleza. Al recorrer cuatro comunas y dos municipios, el evento integra a distintas comunidades locales y potencia la proyección de Tucumán como destino de turismo activo.
Los organizadores destacaron la incorporación de una categoría infantil, que busca acercar a los más chicos al ciclismo y al sentido de pertenencia con la fecha histórica que inspira la carrera. De esta manera, el evento no solo mira al presente deportivo, también siembra futuro.