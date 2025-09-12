Secciones
SociedadActualidad

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

La competencia, que se desarrollara este domingo 14 de septiembre, ofrece recorridos de ciclismo y running que combinan exigencia física, paisajes únicos y el espíritu de una gesta histórica.

EDICIÓN 2022. En esta nueva edición, La Batalla de Tucumán propone un recorrido de ciclismo y running que une resistencia física, naturaleza e identidad histórica. EDICIÓN 2022. En esta nueva edición, La Batalla de Tucumán propone un recorrido de ciclismo y running que une resistencia física, naturaleza e identidad histórica. / LA BATALLA DE TUCUMÁN
Hace 4 Hs

Tucumán se prepara para una cita que promete quedar grabada en la memoria de quienes aman la aventura. La sexta edición de La Batalla de Tucumán, el primer desafío épico de mountain bike de la provincia, llega con novedades que amplían la experiencia: sumará por primera vez una carrera de running y espera convocar a más de mil competidores de distintos puntos del país. La competencia se realizará el 14 de septiembre.

El evento no solo busca consolidarse en el calendario deportivo, también propone un viaje en el tiempo. La carrera recuerda uno de los hitos más trascendentes del camino hacia la independencia, invitando a los participantes a honrar la historia con cada pedaleo y cada zancada.

Un reto para cada nivel de deportista

La competencia ofrece cuatro modalidades de mountain bike pensadas para todos los perfiles. La de 100 kilómetros, con un ascenso que llega a los 2.200 metros sobre el nivel del mar, exige máxima preparación y resistencia. Es el gran desafío de quienes entrenan de manera profesional y buscan superar sus propios límites.

En paralelo, la prueba de 80 kilómetros se eleva hasta los 1.540 metros, un reto intermedio que demanda técnica y fortaleza. Los recorridos de 50 kilómetros y de 45 kilómetros, en su versión tradicional y adaptada, funcionan como la puerta de entrada ideal para quienes quieren iniciarse en la adrenalina del MTB, con ascensos de hasta 600 metros.

Este año, además, La Batalla de Tucumán suma un circuito de running de 10 kilómetros con calles a desnivel y paisajes naturales. Una opción pensada tanto para corredores experimentados como para quienes buscan su primera experiencia en montaña.

Costo de inscripción y formas de pago

Los organizadores informaron que el primer paso para inscribirse es realizar el pago y adjuntar el comprobante en el sistema. Recién después se debe completar la planilla de inscripción.

- 100K y 80K: $270.000. Con transferencia, $120.000 + $150.000 en acreditación.

- 50K: $240.000. Con transferencia, $90.000 + $150.000 en acreditación.

- Categoría individual en todas las distancias: $135.000. Con transferencia, $35.000 + $100.000 en acreditación (efectivo).

Los pagos se realizan por transferencia al CBU 0070089430004120181646, alias LAVIEJAESCUELATIGRE, a nombre de Juan Pablo Frías Silva.

La inscripción puede completarse en la web oficial: labatalladetucumanmtb.com.ar

Una experiencia que trasciende lo deportivo

Más que una competencia, La Batalla de Tucumán se convirtió en una experiencia que conecta historia, esfuerzo y naturaleza. Al recorrer cuatro comunas y dos municipios, el evento integra a distintas comunidades locales y potencia la proyección de Tucumán como destino de turismo activo.

Los organizadores destacaron la incorporación de una categoría infantil, que busca acercar a los más chicos al ciclismo y al sentido de pertenencia con la fecha histórica que inspira la carrera. De esta manera, el evento no solo mira al presente deportivo, también siembra futuro.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánEnte Tucumán Turismo Domingo AmayaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Insuficiencia renal: una enfermedad silenciosa que se diagnostica fácil, pero la mayoría la detecta tarde

Insuficiencia renal: una enfermedad silenciosa que se diagnostica fácil, pero la mayoría la detecta tarde

La SAT puso en funcionamiento dos nuevos pozos de agua potable en San Miguel de Tucumán

La SAT puso en funcionamiento dos nuevos pozos de agua potable en San Miguel de Tucumán

Villa de Leales: un proyecto de ley apunta a recuperar el edificio histórico que está en ruinas

Villa de Leales: un proyecto de ley apunta a recuperar el edificio histórico que está en ruinas

Lo más popular
Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
1

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
2

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
3

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
4

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
5

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Usurpaciones: la Provincia aspira a recuperar 1.000 hectáreas hasta fin de año
6

Usurpaciones: la Provincia aspira a recuperar 1.000 hectáreas hasta fin de año

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: el calor volverá a tomar impulso este fin de semana

El tiempo en Tucumán: el calor volverá a tomar impulso este fin de semana

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Cuáles son las enfermedades que se esconden detrás de las manos y los pies fríos

Cuáles son las enfermedades que se esconden detrás de las manos y los pies fríos

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

“La salud emocional de los chicos es urgente”: profesionales reclaman más contención

“La salud emocional de los chicos es urgente”: profesionales reclaman más contención

Comentarios