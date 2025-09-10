La increíble historia del “piloto fantasma de Ferrari”: el misterio de seis años que enloqueció a la Policía

Consecuencias y debate

El hombre enfrenta sanciones que incluyen multas de miles de euros y la posible retirada de su licencia de conducir, mientras que el vehículo continúa confiscado. El caso abrió un debate en la sociedad checa sobre los riesgos de usar autos de competición en espacios públicos y el rol de las redes sociales en la difusión de estas conductas.