Secciones
DeportesMotores

La increíble historia del “piloto fantasma de Ferrari”: el misterio de seis años que enloqueció a la Policía

Durante años, un hombre condujo un auto de competición en carreteras checas. La persecución terminó con su arresto y abrió un debate social.

La increíble historia del “piloto fantasma de Ferrari”: el misterio de seis años que enloqueció a la Policía
Hace 1 Hs

Un hombre de 51 años fue detenido en la República Checa tras seis años de circular en un monoplaza Dallara GP2/08 pintado con los colores de Ferrari por rutas abiertas al tránsito. El operativo finalizó en Buk, a 60 kilómetros de Praga, y significó el cierre de un caso que había captado la atención mediática desde 2019.

La persecución se activó cuando ciudadanos alertaron la presencia del vehículo en la autopista D4. Algunos testigos incluso grabaron videos en una estación de servicio y los difundieron, lo que permitió a la policía localizar el coche con ayuda de un helicóptero y varias patrullas.

El conductor fue interceptado en una propiedad privada, donde intentó resistirse al arresto alegando que violaban su terreno. Trasladado a la comisaría, se negó a declarar. Las pruebas de alcoholemia y drogas dieron negativo, pero las autoridades confirmaron que el vehículo no tenía autorización para circular.

El monoplaza, decorado con publicidad de época y con los icónicos colores de Ferrari, fue confundido en varias ocasiones con un verdadero Fórmula 1, lo que acrecentó la repercusión del caso en redes sociales. La investigación también reveló que su hijo colaboraba en la grabación y difusión de videos a través del canal de YouTube TrackZone.

Consecuencias y debate

El hombre enfrenta sanciones que incluyen multas de miles de euros y la posible retirada de su licencia de conducir, mientras que el vehículo continúa confiscado. El caso abrió un debate en la sociedad checa sobre los riesgos de usar autos de competición en espacios públicos y el rol de las redes sociales en la difusión de estas conductas.

Temas Lionel MessiFerrariFórmula 1Policía de TucumánRepública Checa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Monza expuso las dificultades de Alpine: Franco Colapinto quedó último en la segunda práctica

Monza expuso las dificultades de Alpine: Franco Colapinto quedó último en la segunda práctica

De correr en la Fórmula 1 a terminar preso en Brasil: detuvieron a un ex compañero de Fernando Alonso

De correr en la Fórmula 1 a terminar preso en Brasil: detuvieron a un ex compañero de Fernando Alonso

Franco Colapinto sufrió un malestar físico en Monza y encendió la alarma en la conferencia de prensa

Franco Colapinto sufrió un malestar físico en Monza y encendió la alarma en la conferencia de prensa

Franco Colapinto será reemplazado en Monza: Paul Aron tomará su lugar en la primera práctica libre

Franco Colapinto será reemplazado en Monza: Paul Aron tomará su lugar en la primera práctica libre

Franco Colapinto, después de la segunda práctica en Monza: “Estamos lejos, hay que entender el porqué”

Franco Colapinto, después de la segunda práctica en Monza: “Estamos lejos, hay que entender el porqué”

Lo más popular
Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
1

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
2

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza
3

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias
4

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Pecados capitales del poder
5

Pecados capitales del poder

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
6

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Más Noticias
La inesperada reacción de Fernando Batista tras la eliminación de Venezuela en Eliminatorias

La inesperada reacción de Fernando Batista tras la eliminación de Venezuela en Eliminatorias

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut"

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Comentarios