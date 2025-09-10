Tucumán será sede de un torneo regional de taekwondo con tecnología olímpica

Miguel Jiménez, presidente de la Federación Tucumana de Taekwondo-WT, destacó la importancia del encuentro. “Este torneo nos permitirá mostrar otra cara del taekwondo, la olímpica. Tenemos muchos inscriptos y queremos que Tucumán sea considerado para un nacional en los próximos años. La presencia de atletas de parataekwondo también es un orgullo, porque promueve la inclusión y demuestra el alcance de este deporte”, señaló.