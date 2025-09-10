Secciones
Tucumán será sede de un torneo regional de taekwondo con tecnología olímpica

El domingo 14 de septiembre, el Palacio de los Deportes abrirá sus puertas para recibir a delegaciones de distintas provincias y mostrar la faceta deportiva de esta disciplina.

EL DESAFÍO. Tucumán recibirá a competidores de toda la región en una jornada que promete nivel olímpico. EL DESAFÍO. Tucumán recibirá a competidores de toda la región en una jornada que promete nivel olímpico. Gentileza Miguel Jiménez
Hace 2 Hs

El domingo 14 de septiembre, desde las 10, el Palacio de los Deportes será sede del Torneo Regional de Taekwondo Deportivo, que reunirá a competidores de Salta, Jujuy, La Rioja y Buenos Aires. Con entrada gratuita, el certamen buscará acercar al público la faceta olímpica de esta disciplina.

La gran novedad será la utilización de pecheras electrónicas, el mismo sistema de puntuación que se emplea en Juegos Olímpicos y torneos mundiales, lo que elevará el nivel de la competencia. Además, habrá un atractivo especial: el tucumano Federico Diebel, subcampeón nacional, se medirá con la delegación de parataekwondo de Buenos Aires. Y como cierre, el múltiple campeón Darío Bertinatti ofrecerá una exhibición.

Miguel Jiménez, presidente de la Federación Tucumana de Taekwondo-WT, destacó la importancia del encuentro. “Este torneo nos permitirá mostrar otra cara del taekwondo, la olímpica. Tenemos muchos inscriptos y queremos que Tucumán sea considerado para un nacional en los próximos años. La presencia de atletas de parataekwondo también es un orgullo, porque promueve la inclusión y demuestra el alcance de este deporte”, señaló.

El taekwondo deportivo, avalado por la Federación Mundial, es distinto al estilo ITF. Se compite con protecciones obligatorias como cascos y pecheras, y forma parte del calendario olímpico desde Sídney 2000. En Argentina, tiene como referente histórico a Sebastián Crismanich, campeón olímpico en Londres 2012.

Con este torneo, Tucumán reafirma su lugar en el mapa nacional de la disciplina y da un paso más en el desarrollo de un deporte que crece en número de practicantes y logros.

