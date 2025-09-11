Secciones
SociedadTecnología

Beca en España para proyectos de investigación: residencia de un año y cerca de 15 mil euros

La convocatoria 2025-2026 para el programa Investigación Situada incluye apoyo económico y una residencia de un año en Madrid.

CONVOCATORIA INTERNACIONAL.La residencia tendrá una duración de 12 meses y deberá incluir actividades públicas que permitan compartir avances y resultados con la comunidad. / MEDIALAB MATADERO CONVOCATORIA INTERNACIONAL.La residencia tendrá una duración de 12 meses y deberá incluir actividades públicas que permitan compartir avances y resultados con la comunidad. / MEDIALAB MATADERO
Hace 2 Hs

El futuro de la investigación también se escribe desde las ideas jóvenes. Medialab Matadero lanzó la cuarta edición de su programa de Residencias de Investigación Situada, una convocatoria internacional que seleccionará tres proyectos innovadores para desarrollarse entre finales de 2025 y noviembre de 2026 en Madrid.

La propuesta invita a presentar trabajos que exploren cruces entre arte, diseño, ciencia, tecnología y sociedad, siempre con el objetivo de generar impacto social y ecológico. El foco está en proyectos experimentales, colaborativos y con nuevas formas de abordar los desafíos globales, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

La fecha límite para postularse es el 17 de septiembre de 2025. Un mes después se dará a conocer la decisión del jurado en la web de Medialab Matadero.

ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Las investigaciones deben ir en líneas similares a las de proyectos que ya se están desarrollando, como Lab 1: Medios Sintientes. / MEDIALAB MATADEROS ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Las investigaciones deben ir en líneas similares a las de proyectos que ya se están desarrollando, como Lab 1: Medios Sintientes. / MEDIALAB MATADEROS

Qué busca el programa

El llamado está orientado a personas y colectivos de distintos campos: desde arquitectura, filosofía y periodismo, hasta ingeniería, activismo y ciencias medioambientales. La única condición es que los proyectos se alineen con la misión de Medialab: investigar de manera abierta y transdisciplinar, con procesos documentados y actividades públicas como talleres, charlas o publicaciones.

Las propuestas deberán dialogar con líneas de trabajo que el centro ya viene explorando, como infraestructuras sensibles, flujos energéticos, cognición sintética o futuros tecnológicos inciertos. Sin embargo, también se valorará la capacidad de abrir nuevos caminos con lenguajes, herramientas o comunidades distintas.

OPORTUNIDAD GLOBAL. Medialab Matadero financiará tres proyectos que se desarrollarán en Madrid durante 12 meses. / MEDIALAB MATADERO OPORTUNIDAD GLOBAL. Medialab Matadero financiará tres proyectos que se desarrollarán en Madrid durante 12 meses. / MEDIALAB MATADERO

Una residencia de 12 meses y casi 15.000 euros

Cada proyecto seleccionado contará con un espacio de trabajo, acceso al Fablab, soporte técnico y administrativo, además de una dotación económica de 14.950 euros (más IVA). Aunque no es obligatorio residir en Madrid todo el año, sí se requieren estancias largas en el centro para trabajar de manera presencial.

La residencia tendrá una duración de 12 meses y deberá incluir actividades públicas que permitan compartir avances y resultados con la comunidad.

Con esta nueva edición, el centro refuerza su rol como espacio de investigación de vanguardia, donde se piensa el presente y se imaginan futuros posibles desde la creatividad y la experimentación. Más información, bases completas y proyectos anteriores en: medialab-matadero.es

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas EspañaMadridJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Deterioro cognitivo: los edulcorantes artificiales podrían ser perjudiciales antes de los 60

Deterioro cognitivo: los edulcorantes artificiales podrían ser perjudiciales antes de los 60

Nuevos iPhone 17: ¿cuánto cuesta este nuevo modelo de Apple?

Nuevos iPhone 17: ¿cuánto cuesta este nuevo modelo de Apple?

Las personas que se acuestan tarde están en riesgo de padecer diabetes, según un estudio

Las personas que se acuestan tarde están en riesgo de padecer diabetes, según un estudio

Cuáles son los lugares soñados por alumnos destacados de Arquitectura de la UNT

Cuáles son los lugares soñados por alumnos destacados de Arquitectura de la UNT

Una variante de té puede potenciar la función cognitiva y mejorar la calidad de sueño

Una variante de té puede potenciar la función cognitiva y mejorar la calidad de sueño

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi
2

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú
3

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales
4

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales

Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores
5

Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
6

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Más Noticias
Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Yerba Buena necesita un red vial metropolitana acordada por ley

Yerba Buena necesita un red vial metropolitana acordada por ley

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales

Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”

Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Comentarios