Beca en España para proyectos de investigación: residencia de un año y cerca de 15 mil euros

Qué busca el programa

El llamado está orientado a personas y colectivos de distintos campos: desde arquitectura, filosofía y periodismo, hasta ingeniería, activismo y ciencias medioambientales. La única condición es que los proyectos se alineen con la misión de Medialab: investigar de manera abierta y transdisciplinar, con procesos documentados y actividades públicas como talleres, charlas o publicaciones.