Beca en España para proyectos de investigación: residencia de un año y cerca de 15 mil euros

El futuro de la investigación también se escribe desde las ideas jóvenes. Medialab Matadero lanzó la cuarta edición de su programa de Residencias de Investigación Situada, una convocatoria internacional que seleccionará tres proyectos innovadores para desarrollarse entre finales de 2025 y noviembre de 2026 en Madrid.
La propuesta invita a presentar trabajos que exploren cruces entre arte, diseño, ciencia, tecnología y sociedad, siempre con el objetivo de generar impacto social y ecológico. El foco está en proyectos experimentales, colaborativos y con nuevas formas de abordar los desafíos globales, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
La fecha límite para postularse es el 17 de septiembre de 2025. Un mes después se dará a conocer la decisión del jurado en la web de Medialab Matadero.
Qué busca el programa
El llamado está orientado a personas y colectivos de distintos campos: desde arquitectura, filosofía y periodismo, hasta ingeniería, activismo y ciencias medioambientales. La única condición es que los proyectos se alineen con la misión de Medialab: investigar de manera abierta y transdisciplinar, con procesos documentados y actividades públicas como talleres, charlas o publicaciones.
Las propuestas deberán dialogar con líneas de trabajo que el centro ya viene explorando, como infraestructuras sensibles, flujos energéticos, cognición sintética o futuros tecnológicos inciertos. Sin embargo, también se valorará la capacidad de abrir nuevos caminos con lenguajes, herramientas o comunidades distintas.
Una residencia de 12 meses y casi 15.000 euros
Cada proyecto seleccionado contará con un espacio de trabajo, acceso al Fablab, soporte técnico y administrativo, además de una dotación económica de 14.950 euros (más IVA). Aunque no es obligatorio residir en Madrid todo el año, sí se requieren estancias largas en el centro para trabajar de manera presencial.
La residencia tendrá una duración de 12 meses y deberá incluir actividades públicas que permitan compartir avances y resultados con la comunidad.
Con esta nueva edición, el centro refuerza su rol como espacio de investigación de vanguardia, donde se piensa el presente y se imaginan futuros posibles desde la creatividad y la experimentación. Más información, bases completas y proyectos anteriores en: medialab-matadero.es