Qué desafíos y qué oportunidades presentarán los últimos meses del 2025, según la numerología

¿Qué esperar de los últimos meses de 2025, según la numerología?

El año 2025, según la numerología, tiene la vibra del número 9. ¿Cómo se llega a eso? Fácil: sumás sus dígitos (2+0+2+5) y listo. El 9 es el número del cierre, de terminar etapas y de dar vuelta la página. Pero ojo, que cerrar ciclos no siempre es sencillo.

A veces hay que soltar cosas que nos pesan, aunque les tengamos cariño y eso puede doler un poco. Sin embargo, es necesario para avanzar.