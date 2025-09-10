Secciones
El tiempo en Tucumán: el sol brillará en el día más caluroso de la semana

La mínima fue de 12 °C. La nubosidad será baja. El pronóstico extendido.

CALUROSO. Las condiciones del tiempo del miércoles serán casi veraniegas en la provincia. CALUROSO. Las condiciones del tiempo del miércoles serán casi veraniegas en la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 12 Min

Debido a las altas presiones el cielo seguirá despejado en Tucumán y en el resto de la región, por lo que se esperan cielos despejados y el aumento de la temperatura, que será aún más acentuado durante el fin de semana. El pronóstico del tiempo anticipa para hoy una máxima de 31 °C.

El miércoles arrancó con el cielo mayormente despejado, una humedad del 77% y una temperatura mínima de 12 °C (con una sensación térmica de 9 °C), algunos grados más alta que la registrada en el inicio de la semana. Los vientos fueron suaves del noroeste y la visibildiad de poco más de seis kilómetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielo despejado para el mediodía y una temperatura promedio de unos 26 °C, con una humedad relativa del 34%. La nubosidad será nula y los vientos del sector sudeste. 

La temperatura seguirá subiendo durante la siesta y la tarde hasta alcanzar los 31 °C anunciados como máxima. La sensación térmica llegaría a los 32 °C. La humedad será del 25% y los vientos soplarán desde el sector sudoeste. 

A la noche la térmica se contraería hasta los 20 °C. La nubosidad sería muy baja al tiempo que la humedad subiría hasta un 45%. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Desde el SMN informaron que las condiciones del tiempo durante serán similares durante el jueves, aunque con algo más de nubosidad. La mínima rondaría los 14 °C y la máxima los 25 °C. Para el viernes auguran nubosidad variable, una mínima de 13 °C y una máxima de 27 °C. 

El fin de semana volvería a subir la temperatura, con mínimas de 13 °C y 14 °C, mientras que las máximas serán de 30 °C el sábado y de 28 °C el domingo. No se esperan lluvias durante los próximos días. 

