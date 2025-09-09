Secciones
Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

La derrota en Guayaquil sacó a la "Albiceleste" del liderazgo mundial después de dos años. España será el nuevo dueño de la cima.

09 Septiembre 2025

La derrota por 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil marcó un duro golpe para la Selección Argentina. El equipo de Lionel Scaloni cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con un traspié inesperado y no volverá a disputar un compromiso oficial hasta la posibilidad de una Finalissima ante España. En caso contrario, recién se reencontrará con la competencia en el inicio del Mundial 2026.

El tropiezo en tierras ecuatorianas no solo significó un resultado negativo, sino también la pérdida del liderazgo en el ranking FIFA. Tras más de dos años en lo más alto, Argentina caerá al tercer lugar de la clasificación. Los triunfos de España y Francia durante la última ventana internacional modificaron el orden y desplazaron a la Albiceleste al último escalón del podio.

España, dirigida por Luis de la Fuente, pasará a comandar el listado con 1867.09 puntos, seguida de Francia con 1862.03. Argentina, que había llegado a agosto con 1885.36 unidades, se ve castigada por la derrota contra un seleccionado que ocupa la posición 25 del ranking, lo que le restó una gran cantidad de puntos y la dejó relegada.

La próxima ventana internacional de octubre aparece como otro desafío. Mientras que Argentina afrontará amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico, sus rivales europeos disputarán encuentros oficiales de Eliminatorias, que otorgan un mayor puntaje en la tabla. Por lo tanto, la distancia con los primeros lugares podría ampliarse aún más en las próximas actualizaciones.

Lo que se viene para el equipo de Scaloni

El 10 de octubre, la Selección se medirá con la Venezuela de Fernando Batista en el Hard Rock Stadium de Miami. Tres días más tarde, el 13 de octubre, enfrentará a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. Estos compromisos servirán como preparación, aunque aportarán escaso valor en la lucha por recuperar posiciones en el ranking FIFA, que será publicado de manera oficial el 17 de septiembre.

El ranking 

1- España

2- Francia

3- Argentina

El ranking completo y actualizado se publicará el próximo 17 de septiembre.

