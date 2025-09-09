Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

La derrota por 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil marcó un duro golpe para la Selección Argentina. El equipo de Lionel Scaloni cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con un traspié inesperado y no volverá a disputar un compromiso oficial hasta la posibilidad de una Finalissima ante España. En caso contrario, recién se reencontrará con la competencia en el inicio del Mundial 2026.