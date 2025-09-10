Estafaba prometiendo el ingreso a la Policía

Un policía que estaba en actividad fue condenado por haber estafado a varios jóvenes prometiéndoles recurrir a sus contactos para ingresar a la Policía. El hombre recibió una pena de tres años condicional y además de cumplir reglas de conducta, deberá hacer una reparación económica a las víctimas. No se sabe cuántas fueron las personas engañadas, ya que muchas de ellas prefirieron no denunciar el caso. Sí se estima que el perjuicio económico generado por el ahora condenado ascendería a los $11 millones.
De acuerdo a la acusación realizada por la fiscala Mariana Rivadeneira y presentada en una audiencia por la auxiliar Mónica Torchan, entre los meses de abril del año 2023 y abril del año 2025, G.M.R., empleado policial que estaba cumpliendo servicios, solicitó mediante engaños y en diferentes oportunidades dinero a diferentes personas, con el supuesto fin de ser destinado a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia. Según la investigación, serían ellos los que facilitarían el proceso de ingreso de distintos familiares de las víctimas a las fuerzas de seguridad de la Policía de Tucumán.
Luego de varios meses de negociaciones, todas las partes acordaron cerrar el expediente a través de un juicio abreviado que se desarrolló ayer una audiencia.
Defraudación
Como saldo del acuerdo al que arribó el Ministerio Fiscal con el acusado y su defensa, con la conformidad de las víctimas, el acusado, que estuvo tres meses privado de la libertad, fue condenado por el delito calificado como defraudación por supuesta remuneración a jueces u otros empleados públicos, de forma reiterada, en calidad de autor.
Por esos hechos, se le impuso la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, a respetar las reglas de conductas que le impusieron y realizar una reparación económica a las víctimas de los delitos cometidos.
“Se encuentra acreditado que el imputado tuvo dominio del hecho, habiendo abusado de su rol como empleado policial para inducir a error a las víctimas, mediante el engaño de tener contactos que facilitarían el ingreso de los mismos o sus familiares que en el afán de acceder a un trabajo dentro de las fuerzas de seguridad, entregaron cuantiosas sumas de dinero”, señaló la representante del Ministerio Público Fiscal al exponer los términos del convenio.
En un mero formalismo, el acusado se declaró culpable y el magistrado interviniente avaló el acuerdo homologado por las partes. El penado había sido puesto en disponibilidad y, con la sentencia en su contra, podrá ser exonerado de la fuerza.