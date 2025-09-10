Estafaba prometiendo el ingreso a la Policía

De acuerdo a la acusación realizada por la fiscala Mariana Rivadeneira y presentada en una audiencia por la auxiliar Mónica Torchan, entre los meses de abril del año 2023 y abril del año 2025, G.M.R., empleado policial que estaba cumpliendo servicios, solicitó mediante engaños y en diferentes oportunidades dinero a diferentes personas, con el supuesto fin de ser destinado a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia. Según la investigación, serían ellos los que facilitarían el proceso de ingreso de distintos familiares de las víctimas a las fuerzas de seguridad de la Policía de Tucumán.